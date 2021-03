Ídolo do Bayern lembra reação de Roberto Carlos em gol aos 10s: "Culpou o gramado!"

Roy Makaay anotou o gol mais rápido da história da Liga dos Campeões; o ex-atacante também deu seu veredito sobre Haaland

Roy Makaay tem seu nome escrito na história da Liga dos Campeões. Embora nunca tenha vencido o torneio, é o autor do gol mais rápido da história da competição. Na temporada 2006/07, com a camisa do Bayern de Munique, precisou de apenas 10.12 segundos para balançar as redes do Real Madrid.

Em entrevista para a Goal e SPOX, o ex-atacante holandês relembrou o lance icônico, em especial a reação de Roberto Carlos, que perdeu a bola para Hasan Salihamidzic pouco depois da saída de jogo do time meregue, resultando no gol dos bávaros.

"Ele ficou muito chateado. Eu me lembro dele depois culpando o gramado", disse sorrindo o holandês. O Bayern venceu aquela partida por 2 a 1 e avançou no confronto, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões daquela temporada.

Makaay, que atuou também por Deportivo La Coruña e Feyenoord, relembrou outros momentos com o time alemão. Fora de campo, contou, ele e seus companheiros bebiam cervejas no ônibus logo após as partidas.

"Frequentemente bebíamos uma ou duas cervejas no ônibus da equipe após os jogos. Eu sei, hoje isso não está necessariamente de acordo com os tempos de um jogador de futebol profissional, mas naquela época era simplesmente parte do jogo".

Sobre o momento atual do futebol, Makaay foi perguntado sobre um jogador de sua posição que está impressionando: Erling Haaland. Com 33 gols em 31 jogos na atual temporada, o norueguês chamou a atenção dos principais clubes do mundo e é especulado como reforço do Real Madrid na próxima janela de transferências.

"Na minha opinião, ele é o melhor centroavante jovem", cravou Makaay ao falar sobre Haaland. "Qualquer um que faça gols de uma forma tão consistente nesta idade só pode ter um grande futuro pela frente".