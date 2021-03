Ibrahimovic fez exigências 'de um deus' ao Bayern e inviabilizou transferência

Os campeões da Bundesliga já tentaram contratar o sueco e chegaram a abrir negociação, mas não contavam com os caprichos do atacante

Ibrahimovic jogou por alguns dos maiores clubes e principais ligas do futebol mundial, mas nunca passou pelo futebol alemão. Porém, se não fossem suas exigências ‘dignas de um deus’, com pedidos de salários exorbitantes, o sueco poderia ter sido jogador do Bayern de Munique, como conta Hoeness, diretor veterano do clube bávaro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo o cartola alemão, o Bayern estava muito interessado na contratação do camisa 9 há alguns anos e as partes chegaram a abrir negociação. Contudo, ao contrário de muitos gigantes e poderosos do futebol, os bávaros não costumam fazer grandes loucuras na hora de contratar. Então, os caprichos de Ibra, que costuma dizer que é um ‘deus do futebol’, acabaram inviabilizando a transferência.

"Ele é um grande jogador, mas suas exigências também eram ‘divinas’. Estivemos interessados ​​uma vez, mas nem chegamos perto de fechar", contou Hoeness durante a transmissão do duelo entre Alemanha e Islândia, pela rodada de abertura das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

É claro que hoje em dia, com Lewandowski, atual melhor do mundo que segue em fase espetacular, o Bayern de Munique não deve se lembrar com tristeza do fato de ter ‘perdido’ Ibra, mas considerando sua carreira no futebol, é difícil apostar que ele não teria feito sucesso na Bundesliga.

Ibra sempre foi um dos principais atacantes do futebol mundial e acumula passagens vitoriosas por clubes como Inter de Milão, Juventus, Ajax, PSG, Barcelona e Manchester United, com títulos de LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga Europa e Mundial de Clubes, apenas para citar alguns.

O sueco já disse que é como um bom vinho, que fica melhor à medida que envelhece, e, mesmo aos 39 anos, ele segue como o grande nome do Milan e um dos principais goleadores da Europa, com 17 gols em 23 jogos por todas as competições. Números de um verdadeiro Benjamin Button.