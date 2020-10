"Sou como Benjamin Button": modo de agir de Ibra pode estar envelhecendo, mas talento é eterno

Craque sueco chega aos 39 anos mantendo "personagem" fora dos gramados, mas encantando dentro dele

Zlatan Ibrahimovic não está comemorando seus 39 anos neste sábado da forma que gostaria. O atacante do segue em isolamento desde que anunciou que testou positivo para o novo coronavírus, no último dia 24.

"O Covid teve a coragem de me desafiar. Que má ideia", postou o sueco no Twitter.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

Alguns fãs de futebol já estão se cansando deste modo de agir de Ibra. O jogador sempre se refere a si mesmo em terceira pessoa e massageia o próprio ego, criando uma imagem de uma espécie de Super-Homem ou Chuck Norris.

Até a autobiografia dele parece um conto de fadas: o autor e "ghost writer" Dabid Lagercrantz encheu a obra de versões exageradas e atitudes arrogantes do artilheiro, o que agradou a maioria de seus fãs.

Mas neste estágio não é preciso mais enfeites e nem que Ibrahimovic faça afirmações ousadas sobre seus feitos. Sua história já é incrível, como mostram inclusive os últimos capítulos que ele está escrevendo.

Perto dos 40 anos, o astro sueco segue atuando em altíssimo nível na Serie A italiana. Aliás, pouco antes de contrair Covid, ele anotou os dois gols do Milan na vitória por 2 a 0 sobre o na estreia do torneio.

"Poderia ter feito mais gols. Se eu tivesse 20 anos, teria marcado mais dois. Mas sou como Benjamin Button: nasci velho e vou morrer jovem", declarou o atacante, mais uma vez ao seu estilo.

Mais uma vez quem está cansado deste tipo de declaração deve ter revirado os olhos. Mas o que Ibra está dizendo não deve prejudicar o que Ibra está fazendo.

O sueco de 39 anos continua em forma - o técnico rossonero, Stefano Pioli, inclusive admitiu que ficou impressionado com a forma física do atleta na reapresentação da equipe para a temporada. Isso três anos depois de Ibra sofrer grave lesão no joelho quando atuava pelo .

O tempo dele no topo parecia estar perto do fim naquele ponto, e sua transferência para a pareceu perfeitamente lógica. Quando quis voltar à Europa no ano passado, o destino mais provável inicialmente foi o Hammarby, da , clube do qual ele é um dos donos, e não uma das principais ligas do continente.

No entanto, um Milan em crise precisava de uma opção barata para reforçar a equipe, e o diretor esportivo Paolo Maldini foi atrás de Ibrahimovic, que firmou no fim de dezembro de 2019 um contrato de seis meses com o clube. A aposta deu muito certo.

Em 18 jogos na segunda parte da temporada passada, Ibra participou de 15 gols, marcando 10 e criando outros cinco. Para efeito de comparação, Paulo Dybala, da , eleito o craque da , fez 11 gols e deu seis assistências ao longo de todo o torneio.

Em julho, quando o Milan derrotou a Juve por 4 a 2, o sueco inclusive declarou que se tivesse chegado antes o scudetto iria para Milão. O fato é que sua contratação teve um efeito transformador para o clube - não só pelo desempenho ofensivo, como pelo papel de liderança.

"Ele conversa muito conosco. Ele é um campeão e quer vencer sempre, até nos treinos, e te incentiva a não errar nada. Se você erra um passe, drible ou cruzamento, o Ibra vai aparecer na sua frente", disse o atacante espanhol Samu Castillejo ao DAZN.

Outro a elogiá-lo é o turco Hakan Calhanoglu, que cresceu muito de produção após a chegada do sueco. "Ele sempre me fala para jogar solto, não pensar muito e estar 100% focado, além de me falar que meu corpo é a coisa mais importante que tenho. Ele me passa toda a experiência que possui", destacou.

Não é o @Ibra_official que completa mais um ano de vida. É a vida que completa mais um ano de @Ibra_official 💪



3⃣9⃣ anos e cada vez mais jovem. Muitas felicidades, craque 🎉#SempreMilan pic.twitter.com/dCTaf0hQ4H — AC Milan BR (@acmilanbr) October 3, 2020

E esta é outra razão pela qual o modo de agir de Zlatan deve ser considerado pouco mais do que um espetáculo secundário. Ele pode ter um ego colossal e ser um individualista, mas na realidade é um jogador com forte espírito de equipe. À medida que envelheceu e amadureceu, o craque inclusive entendeu que não pode mais enfrentar defesas inteiras sozinho.

Além do mais, por trás da bravata está um ser humano decente. Quando o sueco Dejan Kulusevski se juntou à Juventus durante o verão europeu, ele recebeu um telefonema de parabéns de Ibrahimovic. "Nunca imaginei que Ibra fosse me ligar. Ele é meu ídolo. Isso foi muito emocionante. Ele abriu portas na Suécia que nunca ninguém havia aberto", afirmou.

Ibra inclusive continua conquistando novos fãs. Durante duelo contra o Shamrock Rovers, em Dublin, o sueco percebeu que o atacante do time da casa, Alan Greene, estava olhando para trás do gol durante o aquecimento.

"O que você está olhando? Ele me perguntou. Disse que meu filho era um dos gandulas e ele disse: Zlatan vai dar a camisa dele para o seu filho e deixá-lo muito feliz. Ele é uma lenda. Meu filho era o menino mais feliz na escola no dia seguinte, foi pulando o caminho todo", afirmou Greene.

Zlatan learned that Aaron Greene's son, a Rovers Academy player, was a ballboy at the game. He promised him his jersey, he made sure that he got it 👌 pic.twitter.com/b3kyCgs0l6 — Shamrock Rovers FC ☘️ (@ShamrockRovers) September 18, 2020

Os mais jovens do Milan também sentem os efeitos positivo de Ibrahimovic. "É um homem que eu vejo como um exemplo", afirmou o meia Sandro Tonali, 20 anos, logo depois de chegar ao clube no meio do ano.

É claro que também há desconfianças. Ralf Rangnick, técnico que quase substituiu Pioli, disse que o Milan errou ao contratar Ibra porque foi contra a intenção do clube em rejuvenescer o elenco.

Mas o que Ibra mostrou nos últimos nove meses é a importância da experiência no futebol. "Agora temos um comandante no banco, Pioli, e outro em campo, Zlatan", afirmou Calhanoglu.

Não importa o que você pense sobre o modo de agir de Zlatan Ibrahimovic. Mas o impacto dele exige respeito até hoje e seu talento é eterno.

Feliz aniversário, lenda!