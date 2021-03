Lewandowski no Bayern: gols, recordes, títulos, tempo de contrato e mais

Atacante polonês, atualmente o melhor jogador do mundo, continua a impressionar no clube da Baviera e vira máquina de gols e títulos

Robert Lewandowski é um dos grandes nomes do futebol dos dias atuais. O centroavante do Bayern de Munique, que ganhou visibilidade ao atuar pelo arquirrival Borussia Dortmund, segue escrevendo sua história no time bávaro.

Sua escrita, porém, não é comum, isso porque Lewa segue quebrando vários recordes e tem sido o principal nome do arrasador Bayern há alguns anos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por isso, a Goal separou para você as principais informações e curiosidades da passagem do atacante polonês pelo Bayern de Munique.

Quantos gols Lewandowski fez pelo Bayern de Munique?

Foto: Getty Images

Pelo Bayern de Munique, Lewandowski participou de 323 jogos, fez 284 gols e deu 65 assistências.

Bundesliga : 194 gols

: 194 gols Liga dos Campeões : 55 gols

: 55 gols Copa da Alemanha : 29 gols

: 29 gols Supertaça da Alemanha : 4 gols

: 4 gols Mundial de Clubes: 2 gols

Quais recordes Lewandowski bateu no Bayern?

Foto: Getty Images

O nome de Lewandowski está marcado no Guinness Book. Isso porque, em um momento marcante em 2015, Lewa saiu do banco e marcou cinco gols em nove minutos. Com aquela atuação, ele quebrou quatro recordes: três, quatro e cinco gols mais rápidos da história da Bundesliga e maior número de gols já anotado por um jogador que começou no banco de reservas.

Em 2019, ele marcou gols em 11 partidas consecutivas na Bundesliga e se tornou o primeiro atleta na história do alemão a conseguir tal marca.

Em janeiro de 2021, Lewa superou a lenda Gerd Müller como jogador que mais balançou as redes em um único turno da Bundesliga. Foram 21 gols marcados em 16 partidas para Lewa, contra 20 marcado por Müller no mesmo período.

Mais artigos abaixo

Títulos conquistados

Foto: Getty Images

O atacante polonês contribuiu para um aumento significativo do número de taças no Allianz Arena. Ao total ele participou de 16 títulos do clube alemão. Veja quais troféus ele conquistou com o Bayern de Munique.

1 Champions League - 19/20

- 19/20 6 Bundesliga - 14/15; 15/16; 16/17; 17/18; 18/19; 19/20

- 14/15; 15/16; 16/17; 17/18; 18/19; 19/20 3 Copa da Alemanha - 15/16; 18/19/ 19/20

- 15/16; 18/19/ 19/20 1 Mundial de Clubes - 19/20

- 19/20 1 Supercopa da UEFA - 20/21

- 20/21 4 Supercopa da Alemanha - 16/17; 17/18; 18/19; 20/21

Prêmios individuais

Foto: Getty Images

Como já era de se esperar, Lewandowski também conquistou vários prêmios individuais com suas atuações pelo Bayern. Confira as principais conquistas:

Fifa The Best (Melhor do Mundo) - 2020

(Melhor do Mundo) - 2020 UEFA Melhor Jogador da Europa - 2020

- 2020 4x Artilheiro da Bundesliga - 15/16; 17/18; 18/19; 19/20

- 15/16; 17/18; 18/19; 19/20 3x Artilheiro da Copa da Alemanha - 16/17; 17/18; 19/20

- 16/17; 17/18; 19/20 Artilheiro da Liga dos Campeões - 19/20

Tempo de contrato

O atual contrato de Lewandowski no Bayern de Munique tem validade até 30 de junho de 2023.

Se continuar atuando em alto nível, é bastante provável que o atacante de 32 anos tenha seu vínculo renovado com o maior campeão alemão.

Dados atualizados em 13/03/2021, às 20h.