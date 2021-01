Hulk sinaliza com resposta, e Atlético-MG confia no acerto

Com Flamengo e Palmeiras de olho, clube mineiro oferece dois anos de contrato e já planeja até anúncio oficial

Hulk vai responder entre quinta e sexta-feira a proposta do Atlético-MG. A Goal apurou que o atacante tem em mãos um contrato válido por dois anos. Os valores estão um pouco abaixo do pedido, mas ainda assim agradam, visto a realidade financeira no Brasil.

Internamente, o Galo está confiante no acordo com o ex-jogador de Porto, Zenit e Shanghai SIPG, que está livre no mercado desde o início do ano. Os dirigentes mineiros acreditam que a oferta colocada na mesa é a mais atrativa no país, superando aquilo que Flamengo e Palmeiras estavam dispostos a pagar, e já estudam até a forma do anúncio oficial.

"O projeto do Atléltico é realmente excepcional para ele", revelou uma pessoa próxima ao atacante à Goal.

Antes mesmo de deixar o futebol chinês, onde atuou por cinco temporadas, Hulk deu prioridade ao Palmeiras, com quem chegou a ter conversas avançadas. No fim, o Verdão relutou em pagar um alto salário e resolveu também empurrar um eventual acordo para depois da Copa Libertadores.

Nas últimas semanas, dois outros pretendentes de peso entraram em cena: Besiktas e Flamengo. Os turcos vieram fortes, mas esbarraram no desejo do goleador de 34 anos de voltar a jogar no Brasil e, consequentemente, ficar perto da família. O Rubro-Negro, por sua vez, fez apenas uma sondagem concreta, na tentativa perceber os valores da negociação.

Antigo clube de Hulk, o Porto também esteve durante bastante tempo em cima da situação, mas acabou desistindo, sobretudo depois de avançar para contratar Pepê, do Grêmio. O Al Hilal, da Arábia Saudita, foi mais um que não teve sucesso na investida pelo atacante.