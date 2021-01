Com Palmeiras à espreita, Atlético-MG abre conversas com Hulk

Atacante tem ainda preferência pelo Verdão, mas Galo resolve entrar forte na disputa; Flamengo fez sondagem

O resolveu entrar forte na disputa para contratar Hulk. A Goal apurou que o clube mineiro já teve uma reunião para tratar do avanço do negócio, que começou a ser estudado internamente ainda em dezembro do ano passado.

Para fechar com o , o veterano atacante de 34 anos sabe que vai precisar reduzir drasticamente o alto salário dos tempos de - recebia no Shanghai SIPG cerca de 16 milhões de euros (R$ 104 milhões, na cotação atual) por temporada.

O , com quem Hulk conversa há meses, tendo, inclusive, dado prioridade e alinhado verbalmente um contrato válido por dois anos, até o momento não tomou uma decisão definitiva. Reluta em pagar um alto salário e avisou que prefere esperar o término da – e eventualmente do – para avançar com qualquer transferência.

Nas últimas semanas, o atacante rechaçou uma eventual mudança para os , encerrou a negociação que tinha com o , onde fez sucesso entre 2008 e 2012, e também recebeu uma sondagem do . A princípio, não houve qualquer evolução oficial na procura por parte do .

Além de Atlético-MG e Palmeiras, Hulk tem uma abordagem concreta do Al Hilal, da . Os números colocados na mesa pelos sauditas agradam bastante, mas o jogador revelado pelo quer mesmo voltar ao jogar no .