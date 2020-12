Hulk: Al Hilal entra forte na disputa com Palmeiras e Porto

Sauditas planejam oferecer um vantajoso 'último contrato da carreira' para o atacante, que prefere ainda Brasil e Portugal

Hulk ganhou mais um interessado de peso nas últimas horas. A Goal apurou que o Al Hilal entrou forte na disputa pela contratação do atacante, que deixou o Shanghai SIPG depois de quatro temporadas consecutivas. O clube da está disposto a oferecer um vantajoso "último contrato da carreira" para o brasileiro.

Decidido a definir o futuro antes do Natal, o veterano goleador tem também conversas em andamento com Palmeiras e Porto. Em recentes discussões com familiares e pessoas próximas, revelou que há preferência por ( ) e ( ).

Dono de um salário de aproximadamente 16 milhões de euros por temporada (R$ 99 milhões, na cotação atual), Hulk, de 34 anos, já descartou uma transferência para os - teve uma sondagem do Inter Miami. O , onde atuou entre 2012 e 2016, também está fora da jogada.

Torcedor do , o atacante passou a mesma paixão para os filhos, um fator que pode vir a ter peso na decisão. A favor do está também a longa amizade do jogador com o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio. Ambos trabalharam juntos no .

Nos bastidores da Academia de Futebol, o agora ex-camisa 10 do Shanghai SIPG é visto como um trunfo para potencializar a futura candidatura à presidência de Leila Pereira, que vai contar em 2021 com o apoio do atual mandatário Maurício Galiotte. A dona da patrocinadora Crefisa estaria disposto a oferecer um salário de até 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) por ano.

Do lado do Porto, onde jogou entre 2008 e 2012 e atingiu a idolatria, Hulk tem muito carinho e admiração pelo histórico presidente Pinto da Costa, que, por sua vez, aceitaria pagar no máximo 2 milhões de euros limpos (quase R$ 12,5 milhões) por temporada - o que, em Portugal, acaba por ser 3 milhões de euros brutos (R$ 18,5 milhões), tendo em vista os elevados impostos no país, que, vale reforçar, oferece benefícios fiscais para antigos residentes (Programa Regressar).

Diferença de datas de mercado podem influenciar

No Palmeiras, a eventual inscrição de Hulk teria validade apenas em março de 2021, quando reabre o mercado de transferências para jogadores que chegam do exterior. Já em Portugal, a janela internacional volta a valer mais cedo, em janeiro. São cerca de três meses de diferença entre Brasil e Portugal.