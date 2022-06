Holanda x Gales: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo da quarta rodada do grupo 4 da Liga das Nações acontece nesta terça-feira (14); veja como acompanhar na TV e na internet

A Holanda recebe Fales na tarde desta terça-feira (14), em Roterdã, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo 4 da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Holanda x Gales DATA Terça-feira, 14 de junho de 2022 LOCAL Estádio De Kui, Roterdã - HOL HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Informações da partida

A Holanda é a líder do grupo 4, com 7 pontos marcados. A equipe acumula duas vitórias e um empate até o momento, e sabe que com um novo triunfo ficará perto da vaga à próxima fase.

O técnico Louis Van Gaal não deve promover muitas mudanças na equipe titular e deve manter, por exemplo, Memphis entre os seus onze iniciais, apesar do atacante ter perdido um pênalti na última rodada.

Já Gales é a lanterna da chave, com apenas 1 ponto, e sabe que precisa ganhar para seguir na luta para não ser a última colocada - o que decretaria no rebaixamento para a liga B da Nations League. Assim como o adversário, o time provavelmente não terá grandes alterações..

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Holanda: Cillessen; Timber, De Vrij, De Ligt; Dumfries, Berghuis, Klaassen, F de Jong, Blind; Gakpo, Memphis.

Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Ampadu; Roberts, Ramsey, Wilson, N Williams; James, Bale.

Desfalques

Holanda

sem desfalques confirmados.

Gales

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Holanda

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 2 x 2 Polônia Nations League 11 de junho de 2022 Gales 1 x 2 Holanda Nations League 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Polônia x Holanda Nations League 22 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília) Holanda x Bélgica Nations League 25 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Gales

JOGO CAMPEONATO DATA Gales 1 x 1 Bélgica Nations League 11 de junho de 2022 Gales 1 x 2 Holand Nations League 8 de junho de 2022

Próximas partidas