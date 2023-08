Hoje no Athletico, Cacá deu prioridade ao Cruzeiro, mas Paulo André brecou negócio

Pedido de Paulo André impediu o acordo dos mineiros com o zagueiro, que também teve proposta do Fluminense no mercado da bola

Autor de um dos gols do Athletico-PR no empate por 2 a 2 com o Fluminense, nesse domingo (27), Cacá deu prioridade ao Cruzeiro para voltar ao Brasil. No entanto, um pedido de Paulo André atrapalhou as tratativas pelo defensor, como soube a GOAL.

Braço-direito de Ronaldo Fenômeno na gestão cruzeirense, Paulo André queria que o Tokushima Vortis, do Japão, se responsabilizasse por metade do salário do jogador de 24 anos. O clube asiático, contudo, se recusou a arcar com este percentual da remuneração do atleta.

A exigência de Paulo André deixou o caminho livre para outros clubes tentarem a contratação do atleta. Além do Athletico-PR, que fechou com o jogador, o Fluminense também demonstrou interesse. Os cariocas tentaram a contratação a pedido do técnico Fernando Diniz.

Mais artigos abaixo

A forma como paranaenses e cariocas trataram as negociações surpreendeu o estafe de Cacá, que esperava um ímpeto maior do Cruzeiro, clube no qual o atleta foi revelado. A melhor proposta apresentada foi do Athletico, que atendeu aos pedidos do zagueiro e também se dispôs a arcar com os salários do jogador.

O zagueiro assinou contrato de empréstimo com o Athletico-PR até 31 de dezembro de 2024 e tem os direitos econômicos fixados em US$ 3,5 milhões (R$ 17,06 milhões na cotação atual). O valor deve ser pago a partir de janeiro de 2025 em caso de interesse de manutenção.

Cacá tem contrato com o Tokushima Vortis, do Japão, até 31 de janeiro de 2025. O jogador foi liberado para voltar ao Brasil após uma conversa do CEO do Athletico-PR, Alexandre Mattos, com os representantes do atleta e com a diretoria do clube japonês.