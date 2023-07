Athletico-PR tem acordo verbal pelo empréstimo do zagueiro Cacá

Zagueiro de 24 anos assinará empréstimo até dezembro de 2024 e compra fixada em US$ 3,5 milhões

O Athletico-PR está perto de acertar a contratação do zagueiro Cacá por empréstimo até dezembro de 2024, como soube a GOAL. Há um acordo verbal para que o defensor de 24 anos chegue à Arena da Baixada no mercado da bola.

O acordo de cessão terá uma cláusula que estabelece a compra dos direitos econômicos por US$ 3,5 milhões (R$ 17,05 milhões na cotação atual), conforme apurado pela reportagem. O valor deve ser pago de forma à vista a partir de janeiro de 2025 em caso de interresse de manutenção.

Cacá tem contrato com o Tokushima Vortis, do Japão, até 31 de janeiro de 2025. O jogador será liberado para voltar ao Brasil por empréstimo por pedido do próprio atleta. A negociação foi conduzida pelo CEO do clube paranaense, Alexandre Mattos, com o estafe do jogador.

Em 2023, o zagueiro disputou dez partidas pelo Tokushima Vortis, todas pela J2 League, a segunda divisão do futebol japonês. No período, o defensor esteve em campo por 900 minutos. Ele sempre foi titular e não deixou o gramado substituído em nem uma oportunidade sequer.

Cacá foi comprado pelo Tokushima Vortis, do Japão, em janeiro de 2021. À época, os japoneses desembolsaram R$ 10 milhões pela contratação do defensor. Ele foi revelado pelas divisões de base do Cruzeiro no futebol brasileiro.