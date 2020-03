Higuaín deixa quarentena e usa exame negativo para viajar à Argentina

Centroavante comunicou a Juventus que deixaria a cidade de Turim para ir à Argentina visitar a mãe doente; jogador testou negativo para o Covid-19

O atacante Gonzalo Higuaín deixou a cidade de Turim, na , para ir à visitar sua mãe, que está doente, apesar da ter ordenado que jogadores e funcionários ficassem reclusos em casa, depois de Rugani ter sido diagnosticado com coronavírus Covid-19. O argentino realizou alguns exames e os testes deram negativo para a doença.

Então, ele aproveitou a oportunidade para ir a sua terra natal, comunicando a Juventus sobre sua decisão. De acordo com informações divulgadas por La Reppublica, Higuaín tinha um jato particular esperando por ele no aeroporto de Turim. O jogador também teria levado o resultado de seus exames para que os agentes de saúde não impedissem sua viagem.

Ainda segundo as informações, os agentes teriam entrado em contato com a Juventus para saber a veracidade de tais exames. Como a história foi confirmada pelo clube, o jogador não pôde ser impedido de viajar.

Por conta da pandemia do Covid-19, o trajeto entre Itália e Argentina não será tão fácil de ser percorrido. Segundo fontes próximas ao clube, o centroavante terá de ir à , depois à e finalmente seguirá rumo à América do Sul.

Enquanto isso, os principais campeonatos na Europa seguem paralisados e na Itália não é diferente. A Juventus é líder da , um ponto à frente da , na segunda colocação com 62 pontos. Mesmo sem jogar, a Velha Senhora trabalha nos bastidores para renovar com Cristiano Ronaldo.