Por que o positivo pra coronavírus de Rugani, da Juventus, pode acelerar suspensões

Aumento no número de mortes, país fechado em quarentena, comércio fechado: é questão de tempo para o futebol ser o próximo na Itália

A situação da é a mais grave dentre os países que sofrem com a pandemia do coronavírus Covid-19 (com exceção da ).

Fechado em quarentena, o país também já anunciou o fechamento do comércio em todo o seu território, exceção feita apenas a supermercados e farmácias.

No futebol, a italiana já teve seus jogos suspensos momentaneamente. Mas como a situação tem piorado com velocidade incrível, o próprio campeonato pode ser suspenso.

Como o coronavírus está afetando o futebol

Esta sensação foi reforçada nesta quarta-feira (11), com a notícia de que o zagueiro Daniele Rugani foi diagnosticado com o coronavírus Covid-19, mas, acima de tudo, pela escalada no número de óbitos: em 24h o número de mortos subiu de 196 para 827.

O jogador de futebol Daniele Rugani testou positivo para Coronavirus-COVID-19.



A Football Club está realizando todos os procedimentos de isolamento exigidos por lei, incluindo aqueles que tiveram contato com ele. pic.twitter.com/TzpsHwYP5n — JuventusFC (@juventusfcpt) March 11, 2020

Horas após a notícia envolvendo Rugani, a de Milão emitiu um comunicado dizendo que todas as suas atividades esportivas serão suspensa indefinidamente. O zagueiro foi reserva não-utilizado no clássico de 8 de março, que terminou com vitória por 2 a 0 para a Velha Senhora.

Saber o que fazer com a tabela de classificação ou como designar o campeão e demais atribuições é uma tarefa secundária dentro da atual situação. A continuidade da Serie A 2019-20 está, cada vez mais, por um fio.