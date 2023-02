Hellas Verona x Lazio: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

A Lazio visita o Hellas Verona na tarde desta segunda-feira (6), a partir das 14h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da eliminação da Coppa Italia (perdeu para a Juventus por 1 a 0 nas quartas de final), a Lazio volta as atenções para a Serie A. Buscando se manter no G-4, a equipe soma 38 pontos, e vem de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos do torneio).

Do outro lado, o Verona, na zona de rebaixamento, com 13 pontos, segue na luta contra a degola. No momento, vem de uma vitória sobre o Lecce por 2 a 0, e um empate com a Udinese por 1 a 1 na última rodada.

Em 61 jogos disputados entre as equipes, a Lazio registra 26 vitórias, contra 16 do Verona, além de 19 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, a Lazio venceu por 2 a 0.

Escalações:

Escalação do provável Verona: Montipo; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric.

Escalação do provável Lazio: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

Desfalques

Hellas Verona

Não há desfalques confirmados.

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Marcantonio Bentegodi - Verona, ITA