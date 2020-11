Guardiola, torcedor, quer ver Messi se aposentar no Barcelona. E o treinador?

Recém renovado com o City, o técnico fugiu da conversa sobre se reencontrar com o argentino

Com o futuro de Lionel Messi ainda uma incógnita, Pep Guardiola, ex-treinador do craque argentino no e atualmente no , apontado como possível destino do camisa 10, sonha em ver o seis vezes melhor do mundo se aposentando no time catalão.

Depois de todas as reviravoltas que se deram acerca do futuro de Messi, por enquanto ele permanece no Barcelona . Mas nada é certo para a temporada de 2021/22. Apesar da renúncia de Josep Maria Bartomeu, grande desafeto do craque , ainda não se sabe onde o camisa 10 viverá seu futuro.

Pep Guardiola, como torcedor, tem sua preferência - e não é o Manchester City. Em entrevist a coletiva, o treinador, falando como torcedor, torce para que Messi fique onde está. "Messi é um jogador do Barcelona. Já disse mil vezes. Como torcedor, quero que Leo encerre a carreira por lá", disse o catalão.

Mas como bem disse Guardiola logo após a exclusiva de Messi à Goal , dizendo que permaneceria no Barça , a decisão é unicamente do argentino. "É uma pergunta que deve ser feita para Messi [sobre o futuro do craque]. Não posso falar das intenções de outras pessoas", disse à época, quando City era apontado, por conta dele, como um dos favoritos a ter Messi no elenco .

E é assim que Guardiola segue, sem querer falar do futuro do atacante. Depois de r enovar seu contrato com o City, muito se disse sobre a promessa do clube ter sido buscar Messi na próxima janela - ele poderá assinar um pré-contrato fora da Espanha já em 1º de janeiro -, mas ele disse não estar pensando nisso, pelo menos não ainda.

"O contrato dele termina este ano [a temporada] e não sei o que vai acontecer com ele. Neste momento, o Messi é jogador do Barcelona e o mercado de transferências é em junho e julho.", despistou o treinador.

A grande ligação de Guardiola e Messi vem justamente do Barcelona. Depois de anos defendendo as cores do time dentro de campo, o catalão se tornou treinador da equipe que comandou por quatro temporadas.

E, mesmo oito anos depois de deixar o Camp Nou, Guardiola continua falando sobre o barça com muito carinho e respeito. "Tenho uma grande gratidão pelo Barcelona e pelo que eles fizeram por mim. Na academia, como jogador e como treinador, eles me deram absolutamente tudo".