Messi coloca ponto final em intriga no Barça: "se errei, foi pelo bem do clube"

O argentino falou pela primeira vez desde o "fico" e pediu desculpas à torcida

"Depois de tudo o que aconteceu, eu quero me concentrar no futuro", disse Lionel Messi ao diário Sport. Esta foi a primeira vez que o craque falou publicamente em cerca de um mês, desde que confirmou, em entrevista à Goal, que fica no Barcelona para a temporada.

Messi usou esta nova entrevista - que poderá ser lida na íntegra na quarta-feira (30) -, para acabar com as polêmicas que cercaram sua relação com o Barça nos último tempos. "Após tantos desacordos, gostaria de pôr um fim a isso. Devemos unir todos os jogadores do e assumir que o melhor ainda está por vir", disse o craque.

O argentino, inclusive, pediu desculpas à torcida pela forma como agiu na situação e na briga com Josep Maria Bartomeu. "Eu queria falar com todos os fãs de Barcelona. Sinto muito se os ofendi com o que eu disse ou fiz, eu o fiz pelo melhor do clube".

E em mais momentos, Messi ressaltou que fez as coisas que fez pensando no bem do Barcelona, se referindo à eventuais erros cometidos: "Assumo os meus erros e, se os cometi, foi tudo para tornar Barcelona melhor".

Esperando o melhor desta temporada, o camisa 10 culé disse que "acrescentar paixão e entusiasmo é a única maneira de alcançar os objetivos, sempre unidos e remando na mesma direção".

No dia 25 de agosto, Messi havia enviado um Burofax ao Barcelona oficializando sua vontade de deixar o clube após problemas internos e resultados ruins. O argentino, porém, esbarrou na negativa de Bartomeu que, segundo o argentino, descumpriu o combinado que eles tinham e só permitiria que ele saísse por meios judiciais - e o craque disse à Goal que não pretendia entrar na Justiça contra o clube.

Desde o dia do "fico", Messi voltou a treinar com a equipe, participou de jogos e até marcou gols, mas ainda não havia se pronunciado publicamente. Além disso, neste meio tempo, perdeu Luis Suárez, seu maior companheiro de Barça e amigo pessoal, que, descartado pelo novo treinador Ronald Koeman, assinou com o e será rival do ex-clube.