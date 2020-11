Guardiola no City: salário, duração do contrato, títulos e mais detalhes

Com média de um título a cada 31 jogos, catalão renova contrato com o City após negar volta ao Barcelona e rumores de uma possível saída

Pep Guardiola seguirá escrevendo seu nome na história do . O treinador de 49 anos está de contrato novo e deverá completar sete anos no time azul de Manchester, trabalho mais longevo de sua carreira até aqui.

O contrato anterior do catalão valia até o fim da atual temporada e haviam rumores de uma possível saída após este período. O City estava de olho até mesmo em possíveis substitutos para Guardiola. No entanto, a busca por um treinador será adiada.

Nas redes sociais do clube, muita festa pela renovação do treinador. Na manhã desta quinta-feira, 19, dia do anúncio, foram diversos posts exaltando as conquistas e os melhores momentos de Guardiola até aqui no comando dos Citizens.

Confira tudo sobre a renovação de contrato de Pep Guardiola com o City, além dos títulos, jogos e mais da trajetória do catalão com o time inglês até aqui.

Até quando vai o novo contrato de Guardiola no City?

O contrato de Pep Guardiola com o Manchester City é válido até o fim da temporada 2022/23. Caso fique no clube até o fim deste novo vínculo, o catalão completará sete anos à frente do time inglês e se tornará o segundo treinador mais longevo do clube após a Segunda Guerra Mundial.

"O desafio para nós é continuar melhorando e evoluindo, e estou muito motivado para ajudar o Manchester City a conseguir isso", afirmou o treinador ao site oficial do clube.

Quais títulos Guardiola conquistou com o City?

Em cinco anos, Guardiola já conquistou oito troféus com o Manchester City. São duas Premier Leagues, uma Copa da , duas Copas da Liga Inglesa e outras duas Supercopas da Inglaterra.

Na Liga dos Campeões, grande sonho do time inglês, Guardiola não teve muito sucesso. O melhor resultado até aqui são as quartas de final, alcançadas em apenas duas oportunidades.

Números do Manchester City com Guardiola

Jogos: 245

Vitórias: 181

Empates: 28

Derrotas: 36

Gols marcados: 607

Gols sofridos: 209

Saldo de gols: 398

Aproveitamento: 73,87%

Jogos por títulos: 30,625

Com Guardiola, o City estabeleceu novos recordes na Premier League. O time atingiu o recorde de pontos na conquista de 2018-19 (100), além de mais vitórias em uma edição da competição (32), mais vitórias consecutivas (18) e mais gols marcados em uma única temporada do Campeonato Inglês (107).

No entanto, o time não está conseguindo manter esse padrão de domínio estabelecido nos últimos anos. O City está em décimo na Premier League, com apenas três vitórias em sete jogos. Vale lembrar que o time ainda tem um jogo a menos na competição.

Qual é o salário de Guardiola no City?

Os valores da negociação do novo contrato não foram divulgados até o momento. No entanto, os vencimentos de Guardiola no contrato anterior eram de 27 milhões de euros (170 milhões de reais), o que faziam dele o terceiro treinador mais bem pago do mundo.