Guardiola, enfim, fala sobre o acordo entre Messi e City que não deu certo

Treinador espanhol evitou dar explicações e disse que desconhece qual será o futuro do argentino daqui um ano, quando o contrato com o Barça termina

Pela primeria vez desde a entrevista exclusiva de Leo Messi à Goal, confirmando que fica no na temporada 2020/21, Pep Guardiola falou sobre o assunto. O , treinado pelo espanhol, era um dos favoritos para a contratação do jogador argentino.

Guardiola, porém, não falou muito sobre a permanência do craque seis vezes melhor do mundo no clube catalão. "Não tenho que explicar nada", limitou-se o treinador dos Citizens.

"Leo já explicou perfeitamente e creio que há nada para acrescentar", completou o espanhol. Messi não conseguiu se livrar da multa de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões), valor que o City - ou qualquer ooutro clube - não poderia pagar.

A temporada 20/21 pode ser a última do craque argentino no Camp Nou. O contrato de Messi se encerra em junho e, depois das fortes declarações na entrevista para a Goal, é difícil imaginar que o camisa 10 renove o vínculo com o time catalão.

Sobre o futuro do jogador, Guardiola também se limitou a falar pouco. "É uma pergunta que deve ser feita para Messi. Não posso falar das intenções de outras pessoas", disse o espanhol.

Outra figura importante do City que se manifestou sobre a não ida de Messi ao clube inglês foi Kevin de Bruyne: "Não ligo que ele não veio", disse o meio-campista belga.

Sem Messi, o City inicia a busca pelo título da Premier League na próxima segunda-feira, 21 de setembro, contra o Wolverhampton. Já o Barça ainda se prepara para a nova campanha e terá um amistoso contra o Elche, em tradicional Troféu Joan Gamper, neste sábado, às 14h (de Brasília).