Messi e título de Champions: os sonhos renovados do City com Guardiola

O técnico catalão firmou um novo contrato com o time azul de Manchester, criando novas-velhas expectativas para o futuro

O torcedor do teve motivos para ficar aliviado, neste 19 de novembro de 2020. Afinal de contas, Pep Guardiola renovou o seu contrato com o clube, renovando também uma série de expectativas. As duas maiores são o tão sonhado título da e a possibilidade de Lionel Messi vestir a camisa dos Citizens em um futuro próximo.

Não que isso seja uma obrigação para o próprio Guardiola, cujo trabalho no clube não deixará de ser necessariamente ótimo caso tais expectativas não sejam cumpridas. Se forem, contudo, obviamente será melhor, tanto para ele quanto para o City, mas antes o treinador catalão tem duas missões mais urgentes nestes três anos que lhe restam no Etihad Stadium.

A primeira missão ainda é válida pelo período de seu contrato anterior: recuperar o time, atualmente na 10ª posição na Premier League, algo que nas palavras de Guardiola não deve ser tão fácil graças ao contexto da pandemia.

“Não há tempo para treinar, só para recuperação entre partidas, mas nada para melhorar a equipe", disse em entrevista recente para o Esporte Interativo. "Nosso trabalho como treinador agora é como um escritório, em que escalamos o time e nada mais. Em todo lugar é igual. Há muito pouco tempo para fazer qualquer coisa. Variamos entre pré-jogo e recuperação, assim fica muito difícil para que o treinador desenvolva algo na evolução da equipe", completou. Ainda assim, pela qualidade dos jogadores que tem a obrigação do time é desempenhar melhor na liga e conseguir resultados melhores.

A segunda missão será renovar o plantel de jogadores. Seja pelo desgaste da relação após anos de intensa exigência, seja pela idade avançada de algumas peças de seu elenco.

E é aí que surgem estas duas grandes expectativas: assim como a Champions, a mais urgente, era obsessão no quando os londrinos se inseriram no seleto grupo de “super ricos” da Europa, o mesmo acontece com o Manchester City (e na com o ). Como potência do continente, a obrigação dos Citizens é fazer o seu torcedor sonhar e acreditar que esta é uma conquista no horizonte.

O sonho de ter Messi também não é novo e existe desde a chegada de Guardiola ao clube, por causa da ligação que ambos tiveram no (basta lembrar do carismático torcedor-mirim Braydon Bent pedindo para o técnico, em seus primeiros dias na , trazer o argentino). E imaginar o craque argentino vestindo o azul de Manchester nunca foi tão palpável quanto agora, levando em conta a situação do camisa 10 no Barcelona.

Além de ter manifestado o desejo – não realizado – de deixar o Camp Nou meses atrás, Messi e City chegaram a iniciar um flerte. A possibilidade de deixar o Barcelona sem custos joga a favor do clube inglês, enquanto a chance de ter um time construído ao seu redor – além de poder vestir a camisa do New York City, nos , antes de pendurar de vez as chuteiras – são atrativos para o argentino de 33 anos.

E alguns dos últimos acontecimentos dão certo indício de que podemos voltar a imaginar uma relação futura entre as partes.

Durante a semana, por exemplo, o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, disse que La Liga está pronta para seguir sua vida sem o argentino. Mas a indicação de que Messi segue insatisfeito no Barcelona aconteceu em seu desembarque na Europa após representar o seu país nas Eliminatórias para a de 2022: “estou cansado de ser o problema de tudo”, disse aos repórteres ao ser questionado sobre críticas feitas em relação a sua conduta no vestiário do Barça.

Este mais recente desabafo voltou a mexer com o imaginário do torcedor azul de Manchester, mas hoje não existe nenhuma informação concreta a respeito de uma possível transferência.

O que é fato é a renovação de Guardiola, que o encaminha para o seu mais longevo trabalho em um clube de futebol. Se o Manchester City abraçou tudo o que envolve as vontades do técnico catalão, construindo toda uma estrutura para lhe fazer sentir confortável e querido, indo desde as instalações no centro de treinamento a dirigentes com os quais trabalhou em sua época de Barcelona, Guardiola retribuiu esta confiança com títulos, recordes e uma inovação da forma de jogar do clube. Mas no futebol é preciso pensar à frente, e é desta forma que a renovação de Guardiola no Manchester City acaba gerando novas expectativas sobre título de Champions League e a presença de Lionel Messi.

... ainda que isso não seja necessariamente obrigatório para Guardiola mostrar o seu valor.