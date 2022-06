Guarani x Operário: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da 11ª rodada da Série B acontece às 20h (de Brasília); confira o serviço da partida desta segunda-feira (6)

A bola vai rolar nesta segunda-feira (6) para Guarani x Operário-PR, válido pela 11ª rodada da Série B, a partir das 20h (do horário de Brasília), no Brinco de Ouro.

Sem vencer há seis jogos (cinco empates e uma derrota), o Guarani, na lanterna da Segundona, com apenas nove pontos, busca voltar a vencer, enquanto o Operário com duas derrotas consecutivas, quer se aproximar do G-4. No momento, é o sétimo, com 12 pontos, seis a menos que o Vasco, quarto colocado.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto no Brinco de Ouro, o Guarani entrará em campo sem Madison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sila é o mais cotado para assumir a vaga.

Do outro lado, o Operário, sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, terá o retorno de Fabiano, ausente no empate com o Vila Nova na última rodada. Assim, Raphinha volta para o banco de reservas.

Possível escalação do GUARANI: Maurício Kozlinski, Diogo Mateus, Leandro Castán, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Silas (Eduardo Person), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Bruno José, Yago (Júlio César) e Lucão do Break.

Possível escalação do OPERÁRIO-PR: Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; Fernando Neto (André Lima), Ricardinho, Marcelo e Giovanni Pavani (Felipe Saraiva ou Rafael Oller); Silvinho e Paulo Sérgio.

Desfalques da partida

Guarani:

LEANDRO VILELA E NICOLAS CARECA: lesionados

MADISON: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Operário:

REINA, JEAN CARLO, BONFIM E LEANDRINHO: machucados

Transmissão ao vivo

O jogo entre Guarani e Operário será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta segunda-feira (6).