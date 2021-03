Guarani x Ituano: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Campeonato Paulista nesta segunda-feira (1); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Guarani recebe o Ituano nesta segunda-feira (1), às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto Campinas), e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Guarani x Ituano DATA Segunda-feira, 1 de março de 2021 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adriano de Assis Miranda

Assistentes: Alberto Poletto Masseira e Leonardo Tadeu Pedro

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

VAR: Edina Alves Batista

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Pedro Kerouac

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda (1), às 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sob o comando do técnico Allan Aal, o Guarani entra em campo com cinco desfalques: o zagueiro Thales, os atacantes Júlio César e Davó e o meia Andrigo.

Assim, Allan devo promover as estreias de Índio e Tony

Sábado de trabalho no Brinco. O elenco treinou durante a tarde, e o técnico Allan Aal trabalhou os últimos detalhes da equipe que estreará no Paulistão Sicredi 2021 na próxima segunda-feira, em casa, contra o Ituano.https://t.co/KWT9Ifh68A pic.twitter.com/G5vGMM1V8U — Guarani FC (@oficialguarani) February 28, 2021

Do outro lado, o Ituano não terá o goleiro Pegorari, lesionado. Edson deve ser o substituto.

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita; Mateus Ludke; Romércio, Bruno Silva (Aírton) e Bidu; Marcelo (Rodrigo Andrade), Índio e Tony; Pablo, Bruno Sávio e Rafael Costa.

Provável escalação do Ituano: Edson; Pacheco, Sueliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Fernando Medeiros; Gabriel Taliari, Branquinho e Victor Rangel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x1 Guarani Série B 23 de fevereiro de 2021 Guarani 0 x 1 Juventude Série B 30 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-SP x Guarani Campeonato Paulista 4 de março de 2021 16h45 (de Brasília) Guarani x RB Bragantino Campeonato Paulista 7 de março de 2021 15h (de Brasília)

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 4 x 2 Ituano Série C 11 de janeiro de 2021 Ituano 0 x 1 Vila Nova Série C 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas