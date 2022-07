Guarani x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (9), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), no Brinco de Ouro, a partir das 11h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Líder isolado com 38 pontos, o Cruzeiro busca emplacar a terceira vitória consecutiva na Segundona antes de voltar as atenções para o duelo contra o Fluminense, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Para o confronto no Brinco de Ouro, a Raposa não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Bidu, por questões contratuais, e o atacante Luvannor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Guarani, sem vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), só pensa nos três pontos na luta contra o rebaixamento.

O técnico Mozart não poderá contar com Matheus Pereira e Bruno José, também por questões contratuais, e Eliel, que sofreu um entorse no joelho direito.

Por outro lado, o goleiro Mauricio Kozlinski volta a ficar à disposição, que cumpriu suspensão no empate com o CRB na última rodada.

Em 36 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 12 vitórias, contra 13 do Guarani, além de 11 empates. No último encontro, válido pela Série B de 2021, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Oliveira, Machado e Eduardo Brock; Geovane Jesus, Willian Oliveira, Adriano e Rafael Santos; Daniel Jr, Rodolfo e Edu.

Possível escalação do Guarani: Arthur Gazze; Lucas Ramon, João Victor, Derlan e Mateus Ludke; Leandro Vilela, Silas e Eduardo Person; Vitinho, Giovanni Augusto e Madison.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Matheus Bidu: questão contratual.

Luvannor: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Guarani:

Matheus Pereira e Bruno José: questão contratual.

Eliel: entorse no joelho direito.

Quando é?

JOGO Guarani x Cruzeiro DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappe (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova Série B 2 de julho de 2022 Ituano 1 x 1 Cruzeiro Série B 5 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Fluminense Copa do Brasil 12 de julho de 2022 21h (de Brasília) Cruzeiro x Novorizontino Copa do Brasil 17 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 2 Ituano Série B 29 de junho de 2022 CRB 1 x 1 Guarani Série B 3 de julho de 2022

Próximas partidas