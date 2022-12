Guarani muda negócio, e Corinthians pagará valor maior para ter Matheus Bidu

Clube de Campinas alterou o valor pedido e Timão pagará R$ 8 milhões para ter o lateral

A contratação de Matheus Bidu por parte do Corinthians está encaminhada, mas, de última hora, uma mudança deve acontecer: o valor pago pelo clube. O Guarani, dono dos direitos econômicos do jogador, agora pede R$ 8 milhões por 60% do passe do lateral, como soube a reportagem da GOAL.

O negócio estava caminhando para ser fechado em 1,2 milhão de euros (R$ 6,6 milhões), ma, deve ser concretizado na casa de 1,45 milhão (R$ 8 milhões). O percentual do Corinthians seguirá o mesmo acordado anteriormente: 60%.

O tempo de contrato ainda não foi definido, mas a tendência é que seja entre quatro e cinco anos. O empresário do lateral está acompanhando a Copa do Mundo no Qatar e, por conta disto, o negócio ainda não foi selado definitivamente. Bidu, inclusive, está ansioso para assinar o contrato com o Corinthians.

O clube do Parque São Jorge tem interesse antigo no lateral, e o primeiro contato do Timão com o estafe do jogador aconteceu em outubro, conforme adiantado pela GOAL. O jogador, assim, deve ser o segundo reforço do clube para 2023, já que Ángel Romero também tem conversas adiantadas.

O Cruzeiro tinha a opção de compra de Bidu vigente até a última segunda-feira (28). Os mineiros, porém, não quiseram desembolsar os R$ 10 milhões pré-acordados pelo percentual do atleta.