Corinthians encaminha acerto com Bidu e lateral deve ser o segundo reforço para 2023

Paulistas comprarão 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo por cerca de 1,2 milhão de euros

O Corinthians encaminhou a contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu para a temporada de 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL. O defensor ajudou o Cruzeiro a subir para a Série A do Brasileirão e pertence ao Guarani.

De acordo com apuração da GOAL, o negócio deve ser fechado por 1,2 milhão de euros (R$ 6,6 milhões na cotação atual), e o Corinthians ficará com 60% dos direitos econômicos de Bidu. O tempo de contrato ainda não foi definido, mas a tendência que seja entre quatro e cinco anos.

O empresário do lateral está acompanhando a Copa do Mundo no Qatar e, por conta disto, o negócio ainda não foi selado definitivamente. Bidu, inclusive, está ansioso para assinar o contrato com o Corinthians — o que deve acontecer nesta terça-feira, em um almoço para finalizar as tratativas. Um advogado acompanhará a conversa.

O clube do Parque São Jorge tem interesse antigo no lateral, e o primeiro contato do Timão com o estafe do jogador aconteceu em outubro, conforme adiantado pela GOAL. O jogador, assim, deve ser o segundo reforço do clube para 2023, já que Ángel Romero também tem conversas adiantadas.

O Cruzeiro tinha a opção de compra de Bidu vigente até a última segunda-feira (28). Os mineiros, porém, não quiseram desembolsar os R$ 10 milhões pré-acordados pelo percentual do atleta.