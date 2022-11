Corinthians tem negociação avançada para a volta de Ángel Romero

Paraguaio de 30 anos fica livre no mercado da bola a partir de janeiro de 2023 e pode defender o Timão novamente

O Corinthians está próximo de repatriar Ángel Romero, de 30 anos. O jogador tem conversas avançadas para voltar ao clube do Parque São Jorge em 2023. A informação foi divulgada pelo apresentador Neto e confirmada pela GOAL.

O acordo ainda não está sacramentado, mas está muito próximo de acontecer. O paraguaio tem vínculo com o Cruz Azul, do México, até o final deste ano, o que facilita o negócio. Ele pode assinar pré-contrato com outro clube desde julho de 2022.

As bases salariais já estão acertadas entre as partes. O que resta, neste momento, é o valor de luvas e a forma de pagamento do aditivo contratual. O tempo do vínculo também não foi confirmado.

As conversas se intensificaram após a lesão de Gustavo Mosquito, que só deve voltar a jogar no segundo semestre do ano que vem.

Romero é o estrangeiro que mais atuou com a camisa do Corinthians, com 222 jogos disputados. O atacante tem 38 gols pelo Timão, sendo 27 deles na Neo Química.

No México, fez 38 jogos e anotou cinco gols. Antes, estava no San Lorenzo, da Argentina, onde fez 55 partidas e anotou 13 tentos.