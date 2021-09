Griezmann volta ao Atlético de Madrid feliz após noites de insônia

O meia-atacante francês, que retorna ao clube após passagem pelo Barcelona, também falou da relação com o torcedor colchonero

Antoine Griezmann foi o protagonista maior de um dos momentos mais surpreendentes de uma janela de transferências surpreendente. O meia-atacante francês esteve envolvido em uma operação tripla, que também envolvia outros dois jogadores, e que precisava ter seus detalhes contratuais definidos antes do horário limite. Qualquer detalhe errado inviabilizaria tudo. No final, deu tudo certo e ele deixou o Barcelona para retornar ao Atlético de Madrid em empréstimo com opção de compra para os colchoneros.

O retorno de Griezmann, motivado pela necessidade do Barcelona, em grande crise, de se livrar de alguns dos maiores salários de seu elenco, aliado à vontade do técnico do Atleti, Diego Simeone, só pôde ser realizado porque o clube de Madri acertou o empréstimo do meio-campista Saúl Ñíguez para o Chelsea e porque o Barça conseguiu trazer o atacante Luuk De Jong emprestado do Sevilla.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Toda a tensão, até o último momento, e a dúvida sobre se o negócio seria ou não concluído, tirou o sono de Griezmann. O francês não conseguiu mostrar em duas temporadas no Barcelona o futebol que havia demonstrado pelo Atlético de Madrid nas cinco campanhas anteriores. E ainda que esta vida difícil no Camp Nou fosse até esperada, é verdade que o francês também teve alguns bons momentos. Mas nada perto do que viveu com a camisa colchonera. Exatamente por isso o Atleti era o único clube pelo qual Antoine aceitaria deixar o Barça... e exatamente por todas estas situações ele não conseguiu evitar a ansiedade quando o retorno esteve mais próximo de ser oficializado.

“Eu estou muito contente, muito feliz. Com um sorriso de orelha a orelha. Estou há dez dias sem conseguir dormir porque esperava este momento e estou desfrutando e aproveitando com minha família”, disse o novo camisa 8 em suas primeiras palavras oficiais como jogador do Atleti neste seu retorno.

E se a torcida não aceitou bem a sua saída para o Barcelona, anos atrás, Griezmann deixou claro que sabe que só poderá argumentar através de gols e participações decisivas.

“Vou me dedicar ao máximo, como sempre foi no meu estilo de jogo. Estejam nas arquibancadas ou na frente da TV, terão um jogador que vai deixar tudo de si em campo e que vai fazer todo o possível para que sintam orgulho do camisa 8. Espero que, juntos, possamos viver noites e tardes mágicas e que possamos desfrutar um do outro. É o meu objetivo. Tínhamos uma relação muito bonita, a torcida e eu, e quero ter isso de novo. É algo que passa por mim, pelo que vou entregar e fazer. É algo mais de atitudes do que de palavras”, concluiu.