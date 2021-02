Griezmann salva Barcelona e transforma “quase vexame” em classificação épica na Copa do Rei

Perdendo por 2x0 até os 42 do segundo tempo, o time catalão conseguiu o empate e virou o jogo na prorrogação

Mesmo em uma temporada turbulenta, o Barcelona segue vivo na Copa do Rei. No confronto desta quarta (3), o time catalão precisou de um verdadeiro milagre para se classificar, no duelo contra o Granada, decidido na prorrogação.

Até os 42 minutos do segundo tempo, o time de Messi era derrotado por 2x0 pelos donos da casa, que marcaram com Kenedy e Soldado, e caminhavam para uma classificação histórica. Foi aí que o Barça acordou, virando a partida com gols de Griezmann e um de Jordi Alba, que levaram o confronto para a prorrogação.

Inspirado, Griezmann voltou a marcar para o Barça aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, mas viu Vico igualar novamente para o Granada três minutos depois. Com o jogo aberto, Jordi Alba, novamente, e Frenkie de Jong decidiram para o Barça, em uma classificação épica.

O resultado diz muito sobre a temporada do Barcelona, que busca recuperação após um início complicado, que contou com a quase saída de Lionel Messi e a polêmica transferência de Luis Suárez, “empurrado” para fora do clube.

Vindo de uma sequência de dez partidas sem perder na La Liga, o time catalão ainda amarga dez pontos atrás do líder Atlético de Madrid, onde vê seu ex-matador fazer a diferença partida após partida. Classificado para as oitavas da Liga dos Campeões, o time encara o PSG, de outro conhecido, Neymar.

Com o rival Real Madrid já eliminado da Copa do Rei, o Barça chega como principal candidato à conquista do troféu. Além de Sevilla e Levante, já classificados para as semis, Betis e Bilbao decidem a última vaga para a próxima fase.