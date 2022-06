Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Brasileiro feminino 2022

Jogo acontece neste domingo (5), pela 11ª rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Internacoinal se enfrentam neste domingo (5), no Vieirão, a partir das 11h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Domingo, 5 de junho de 2022 LOCAL Estádio Vieirão - Gravataí, RS HORÁRIO 11h (de Brasília)

Onde vai passar?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (5), no Vieirão.

Informações da partida

Vindo de derrota para o Flamengo por 2 a 0 na última rodada, o Grêmio busca a recuperação diante do Internacional. No meio da tabela com 13 pontos, as Gurias Gremistas somam três vitórias, quatro empates e três derrotas no Brasileirão feminino 2022.

Do outro lado, o Internacional, embalado com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos, soma 23 pontos e está na parte de cima da tabela brigando pelas primeiras posições.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio ainda não sabe o que é vencer o rival. Até agora, são seis vitórias do Inter, além de quatro empates.

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 0 Ferroviária Brasileirão feminino 16 de maio de 2022 Flamengo 2 x 0 Grêmio Brasileirão feminino 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Grêmio Brasileirão feminino 11 de junho de 2022 15h (de Brasília) Grêmio x Kindermann--Avaí Brasileirão feminino 18 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão feminino 16 de maio de 2022 Internacional 2 x 1 Real Brasília Brasilerão feminino 28 de maio de 2022

Próximas partidas