Grêmio tenta contratar Nathan, mas jogador e Fluminense não se empolgam com proposta

Jogador deseja cumprir contrato de empréstimo com o Tricolor carioca e não cogita jogar na equipe gaúcha

O Grêmio entrou em contato com a diretoria do Fluminense a fim de contratar o meia-atacante Nathan. A proposta dos gaúchos, contudo, não animou os cariocas e tampouco o jogador, conforme apurado pela GOAL.

O meio-campista de 26 anos defende as cores do Flu por empréstimo até o fim de 2022. Ele pertence ao Atlético-MG, que nem sequer foi consultado para falar sobre a situação. Os próprios cariocas já haviam avisado que não o liberariam no mercado da bola.

Nathan não gostaria de atuar na Série B do Campeonato Brasileiro e acredita que pode ser útil para o técnico Fernando Diniz na disputa da atual temporada. Há desejo do estafe dele em cumprir o contrato, conforme apurado pela reportagem.

A comissão técnica do Fluminense ainda acredita que o meio-campista é um nome útil no elenco, mesmo que seja utilizado como reserva na maioria das partidas.

Diante dos posicionamentos de Nathan e Fluminense, o Grêmio desistiu da negociação pelo atleta de 26 anos. O clube gaúcho deve procurar outro nome para a posição no mercado da bola.

Em 2022, Nathan fez 17 partidas pelo Fluminense, sendo dez na condição de titular e sete como reserva. No período, não marcou gols, mas se responsabilizou por uma assistência.

A última aparição do jogador foi em 15 de junho, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele atuou por dez minutos no empate por 0 a 0 com o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.