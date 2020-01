Grêmio rescinde com Tardelli e torcida do Atlético-MG já se questiona: vale a pena?

Ídolo do clube mineiro, atacante está no livre no mercado, para felicidade dos torcedores do Imortal; veja reações

Diego Tardelli chegou ao Grêmio repleto de expectativas de o jogador que fosse a solução para o problema do ataque do Imortal. Com salário milionário e desempenho fraco dentro de campo, menos de um ano depois o centroavante assina oficialmente a rescisão de contrato com o Tricolor e deixa o clube sem deixar saudades.

O anuncia que alcançou um acordo com o atleta Diego Tardelli para a rescisão de contrato entre as partes e o vínculo se encerra imediatamente.

O Clube deseja ao jogador sucesso na sequência de sua carreira. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 16, 2020

Em apenas um ano, o Grêmio pagou cerca de 14 milhões de reais em salários para Diego Tardelli. Neste caso, ironicamente, foi a torcida que ficou assustada com os valores pagos pelo clube. Além do alto valor dos vencimentos, a equipe gaúcha ainda teve que chegar a um acordo financeiro para rescindir com o atacante. Confira algumas reações de torcedores do Imortal:

OFICIAL: Diego Tardelli rescindiu o contrato com o Grêmio.



EU: pic.twitter.com/UmEaXrvi2v — Grêmio Future (@_GremioFuture) January 16, 2020

Jogador consagrado, cansado, sem foco e ambição e sem identificação nenhuma com o Grêmio. Sua saída libera o Grêmio para melhores investimentos, afinal era o maior salário do elenco. Não deixará saudades, apenas prejuízo e aprendizado.

Tchau Tardelli, já vai tarde! pic.twitter.com/s05DDuBhC4 — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 🏆🏆🏆🇪🇪 (@bernapoa2) January 16, 2020

AO VIVO:



torcida do grêmio invade avenida goethe para comemorar rescisão de diego tardelli pic.twitter.com/DlIh8M28Go — lorenzo (@castrofbpa_) January 16, 2020

E a torcida do Grêmio não foi a única que reagiu em peso à rescisão: torcedores do também começaram a comentar o assunto nas redes sociais, com muitos pedindo o jogador, fundamental na conquista da Libertadores em 2013, e outros criticando a possibilidade de uma contratação.

Para causar ainda mais boataria, no tweet do Grêmio anunciando a rescisão de Tardelli, um dos patrocinadores do Galo comentou a postagem com um emoji, dando mais credência para aqueles que pedem o atacante no clube mineiro. Veja algumas reações de torcedores do :

Grêmio reincidiu o contrato com o Tardelli



Eu não sei vocês, mas eu já perdoei gente pior na minha vida, o Tardelli é fichinha. — K🅰️IO FILIPE (@Kaio1908) January 16, 2020

Torcedor rejeitar Tardelli como se no Galo tivesse um punhado de opção por ataque! Dureza! — Cristi🅰️no R C🅰️stro 👻👻🅱️ (@CrisCastroGalo) January 16, 2020

Hoje o Tardelli, caso queira jogar em alto nível, depende do Atlético muito mais do que o Atlético depende dele. Caso queira jogar, eu aceito demais aqui. — Informações do Galo (@InformeGalo) January 16, 2020

Tardelli não galera, vamos pensar pra frente. — Thiago SCAP (@ThiagoScap) January 16, 2020

E você, aceitaria Diego Tardelli no seu time?