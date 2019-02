Insultado por atleticanos, Tardelli desabafa em rede social

Atacante lembrou algumas atitudes que tomou quando atuou no clube mineiro e reforçou a importância de sua passagem no clube

Novo reforço do Grêmio, Diego Tardelli recebeu uma chuva de críticas de torcedores do Atlético-MG, seu ex-clube, e utilizou de sua rede social para desabafar sobre o assunto.

O jogador iniciou a mensagem afirmando que foi feliz no Atlético-MG e em Minas, Gerais e, lembrou de algumas atitudes que precisou tomar para jogar pelo Alvinegro em 2013.

"Abri mão de um grande contrato no Qatar para retornar ao Brasil e ajudar o Atlético a conquistar a tão sonhada Copa Libertadores. Lembro-me, também, quando pedi para viajar 40 horas da China ao Brasil porque queria jogar contra o Corinthians, na Copa Copa do Brasil, mesmo sabendo que o risco de me lesionar era grande", escreveu o jogador.

Mais artigos abaixo

"Quando fui para o Shandong Luneng, abri mão de diversas premiações que conquistamos com muito esforço e sacrifício. Só estou fazendo esse desabafo porque, infelizmente, nesses últimos dias fiquei chateado com insultos direcionados a mim e à minha família”, completou.

O jogador revelou que o projeto apresentado pelo Grêmio o seduziu. "As minhas escolhas são profissionais e ainda tenho diversos objetivos na carreira. O Grêmio me apresentou um projeto interessante e, como falei há alguns dias, sempre tive a intenção de trabalhar com o Renato Gaúcho".

Por fim, Tardelli reforçou a importância de sua passagem no Galo. "Isso não muda, em absoluto, o carinho que tenho pelo Atlético Mineiro. A história que eu construí no Galo foi com muito trabalho, dedicação e jamais será apagada. Estarei sempre na torcida pelo sucesso da instituição. O meu carinho, respeito e gratidão pelo clube e torcedores serão eternos".