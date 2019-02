Expectativa: O primeiro desafio de Diego Tardelli no Grêmio

O atacante, contratado por três anos, é o maior reforço do clube desde o último retorno de Renato Gaúcho

Diego Tardelli é jogador do Grêmio. O atacante de 33 anos e com excelente passagem pelo Atlético-MG, além de bons momentos por Flamengo, São Paulo e até Seleção Brasileira, chegou sem custos de transferência depois que o seu contrato com o Shandong Luneng terminou no final de 2018. Desde então, conviveu com o interesse de Corinthians e especialmente Galo, onde é ídolo.

O Grêmio, entretanto, tinha um trunfo que nenhum outro clube brasileiro possui. Renato Portaluppi. O maior ídolo do Tricolor nunca escondeu a vontade de trabalhar com o atacante, há anos o sondava e a sua palavra de ordem para a direção foi de todos os esforços por Tardelli. A disputa com o Atlético foi até os minutos finais, mas pesaram a vontade de iniciar uma parceria mutua e o contrato de três anos oferecidos pelo Imortal, com salário de R$ 1 milhão por mês.

A chegada de Tardelli muito provavelmente é a que mais gera expectativas no Grêmio desde que Renato assumiu o time pela terceira vez na área técnica. Neste período, o clube viveu um novo auge com as conquistas da Copa do Brasil (2016) e Libertadores (2018), sendo que muitas vezes contratava jogadores que não chegavam exatamente em seu melhor momento.

O exemplo mais emblemático é o de Cícero. Em baixa no São Paulo, o meia-atacante chegou exclusivamente para a disputa da Libertadores de 2017, que já estava em fase final. Sequer podia entrar em campo pelo Brasileirão, por ter ultrapassado o limite de jogos com a camisa da equipe do Morumbi. Acabou entrando na história ao fazer o gol no jogo de ida da final contra o Lanús.

Cícero veio em baixa e fez história em 2017 (Foto:Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação)

Aquele título contou também com as participações de nomes como os laterais Leonardo Moura e Cortez, desacreditados então pelos grandes clubes, e o atacante Jael, que surpreendeu pelo desempenho acima do esperado. Também tinha Lucas Barrios - goleador de nome, mas que havia chegado por baixo após um período decepcionante com o Palmeiras.

Renato foi importantíssimo para a chegada de Tardelli (Foto:Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação)

A fama de clube que ‘recicla’ jogadores em baixa não é nova para o Grêmio, que voltou a apostar na fórmula ao trazer o meio-campista Rômulo, fracasso no Flamengo que chegou por empréstimo. Não é o caso de Tardelli, que tem potencial para decidir e ainda pode fazer um dos melhores trios de ataque com Everton Cebolinha e Luan. Também pode fazer parceria com Vizeu ou André - um excedente de atacantes que dá opções para o time ter fôlego em mais de um campeonato.

Tardelli joga rodando a área ou como referência. Chega com a mais alta das expectativas desde que Renato mudou ainda mais o seu patamar no Grêmio. Responder a isso talvez seja o seu grande desafio em 2019.