Grêmio relaciona Douglas Costa para viagem dupla no Brasileiro

Atacante pode fazer sua reestreia contra o Sport, em Recife, na próxima quinta-feira (17)

Considerado a maior contratação do Grêmio nos últimos tempos, o meia atacante Douglas Costa foi relacionado pela primeira vez para compor a delegação tricolor que irá viajar para Recife e Cuiabá, onde o Tricolor vai jogar contra o Sport, na próxima quinta-feira (16), e contra o Cuiabá, no domingo (20).

A expectativa é de que ele possa fazer a sua estreia em um destes dois jogos, ou começando como titular, ou entrando no decorrer da partida.

Anunciado como reforço no dia 20 de maio, Douglas Costa passou por um período especial de treinamento, com o objetivo de evitar as lesões que o atrapalharam nos últimos anos, quando atuou pela Juventus e pelo Bayern de Munique.

Formado nas categorias de base do Grêmio, o atacante retorna ao Tricolor após onze anos, quando na época foi negociado pelo tricolor junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Goleiro Brenno com suspeita de Covid-19

O desfalque tricolor para os dois próximos jogos será Brenno, que apresentou sintomas de gripe e acabou sendo vetado pelo departamento médico gremista. No último teste de Covid-19, realizado pelos jogadores na terça-feira (15), Brenno testou negativo, mas por precaução, o goleiro ficará em isolamento e em observação até a realização de um novo teste.