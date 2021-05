Quando Douglas Costa estreia no Grêmio?

Atacante foi apresentado no Tricolor Gaúcho nesta quinta-feira (26) e falou sobre as condições para voltar a vestir a camisa do clube que o revelou

O tão aguardado reencontro de Douglas Costa com o Grêmio finalmente aconteceu. Anunciado no dia 21 de maio, cinco dias depois o atacante de 30 anos foi apresentado oficialmente como reforço do Tricolor na Arena do clube que o revelou para o futebol.

Depois de 11 anos, Douglas Costa retorna ao Grêmio com altas expectativas. Ele assinou contrato de empréstimo por uma temporada, mas o vínculo pode se extender até o fim de 2023 caso a Juventus não exerça a opção de compra pré-estabelecida no acordo com o Tricolor.

Douglas Costa é apresentado no Grêmio. Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação

Após o anuncio oficial e a apresentação, a torcida gremista agora quer ver o novo reforço em ação. Douglas Costa já treina com o time de Tiago Nunes desde 24 de maio, terça-feira. Sem atuar desde fevereiro, quando teve uma lesão atuando pelo Bayern de Munique, o atacante comentou sobre quando será possível vê-lo em campo pelo Grêmio.

"Tive uma lesão no metatarso e depois disso voltei a treinar no Bayern. Vamos alinhar com o estafe agora e colocando aos poucos no treino para, quando nos sentirmos a vontade, eu voltar ao campo. Não tem prazo", explicou o novo camisa 10 do Tricolor.

A Goal apurou que Douglas Costa irá casar e seguirá para lua de mel, retornando ao Grêmio apenas no dia 3 de junho. A expectativa no clube é de que o atacante fique ainda mais 20 ou 30 dias em treinamento com o restante do elenco, estreando no clube apenas no fim de junho, começo de julho.

Mesmo sem um prazo estabelecido para a estreia do atacante, a diretoria gremista já acertou a documentação do atleta e o registrou na BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, quando reunir condições ideiais de jogo, Douglas Costa poderá reforçar o Grêmio nas três competições que a equipe disputa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.