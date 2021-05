Douglas Costa é emprestado ao Grêmio: veja números, títulos e mais de sua passagem na Europa

A Juventus oficializou o empréstimo do atacante ao Imortal

É oficial: Douglas Costa é jogador do Grêmio. Após longa novela e várias idas e vindas, a Juventus, que tem contrato com o brasileiro até junho de 2022, anunciou o empréstimo do atleta ao time gaúcho em seu perfil oficial nas redes sociais.

O empréstimo será justamente até junho de 2022, quando o atacante ficará sem contrato com o clube italiano. Também está presente no vínculo assinado com o Imortal uma cláusula de renovação automática até o final de 2023.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes emprestado ao Bayern de Munique, Douglas Costa precisou de uma autorização especial da Fifa para romper o contrato com os alemães e assinar com o Grêmio. Assim, chega para se torrnar, inquestionavelmente, um dos melhores jogadores da América do Sul.

Tendo se destacado em vários clubes do futebol mundial, o atleta retorna ao clube que o revelou com 30 anos de idade, ainda com muita lenha para queimar... caso as lesões o permitem alcançar seu melhor nível.

Veja os números, títulos e mais da passagem de Douglas Costa, novo reforço do Grêmio, pelo futebol europeu!

Quais são os números de Douglas Costa no futebol europeu?

Clube Temporada Jogos Gols Assistências Shakhtar 2009-10 15 5 2 Shakhtar 2010-11 42 7 11 Shakhtar 2011-12 37 7 3 Shakhtar 2012-13 36 7 3 Shakhtar 2013-14 39 7 14 Shakhtar 2014-15 33 5 7 Bayern de Munique 2015-16 43 7 18 Bayern de Munique 2016-17 34 7 9 Juventus 2017-18 47 6 13 Juventus 2018-19 25 1 1 Juventus 2019-20 29 3 7 Bayern de Munique 2020-21 22 1 3 TOTAL 12 402 63 91

Em suas 12 temporadas por Shakhtar, Bayern de Munique e Juventus, Douglas Costa fez 402 jogos, com 63 gols e 91 assistências. Seus números, porém, pioraram nos últimos anos: sofrendo com lesões, conseguiu apenas cinco gols e 11 assistências nos últimos três anos, sem alcançar a marca dos 30 jogos em nenhuma das temporadas.

Quais títulos Douglas Costa conquistou no futebol europeu?

Títulos no Shakhtar

Premier League Ucraniana: 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2013-14;

Copa da Ucrânia: 2010-11, 2011-12 e 2012-13;

Supercopa da Ucrânia: 2010, 2012 e 2013.

Títulos no Bayern de Munique

Bundesliga: 2015-16, 2016-17 e 2020-21;

Copa da Alemanha: 2015-16;

Mundial de Clubes: 2020.

Títulos na Juventus

Serie A: 2017-18, 2018-19 e 2019-20;

Copa da Itália: 2017-18.

Assim, durante sua passagem pela Europa, Douglas Costa conquistou 11 títulos pelo Shakhtar, cinco pelo Bayern de Munique e quatro pela Juventus, para um total de 20 taças. No Grêmio, quer novamente voltar a levantar troféus.