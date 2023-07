Grêmio x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Equipes disputam uma vaga na semifinal nesta quarta-feira (12), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como empataram no primeiro jogo por 1 a 1, quem vencer avança para a semifinal. Novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, com a narração de Milton Leite e os comentários de Ledio Carmona e Pedrinho.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, com duas derrotas e um empate, o Bahia volta as atenções para a Copa do Brasil. No torneio, a equipe avançou para as quartas de final após superar o Jacuipense por 4 a 1, o Camboriú por 1 a 0 e o Volta Redonda por 6 a 1 no placar agregado nas três primeiras fases. Já nas oitavas, eliminou o Santos nos pênaltis.

Do outro lado, o Grêmio vem de derrota para o líder Botafogo por 2 a 0 no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final depois de passar por Campinense, Ferroviário e o ABC.

Para o confronto em casa, o técnico Portaluppi está incerto sobre a participação de Suárez em campo. Mancando, o uruguaio foi substituído somente aos 42 minutos do segundo tempo contra o Botafogo na última rodada.

"Não adianta a gente ficar falando do Suárez todo jogo. O Suárez joga, mas amanhã pode estar com dores, pode estar sem dores. É uma incógnita. Eu vou falando com ele, me acertando no dia a dia. Não adianta eu falar se ele joga quarta. Posso falar aqui que ele vai jogar, mas aí chega na quarta e ele pode falar que está com dores. Então não adianta eu falar, porque não tenho a resposta e nem ele. Vai depender das dores dele", afirmou o treinador.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 24 vitórias, contra 14 do Bahia, além de 19 empates. Vale lembrar que a última vitória do Bahia aconteceu no Brasileirão de 2021, quando triunfou por 3 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Villasanti e Ferreira; Bitello, Suárez (Vina) e Cristaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Chávez; Acevedo e Rezende; Ademir, Lucas Mugni e Kayky; e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Grêmio

Pepê, Galdino, Fábio, Geromel e Jhonata Robert seguem lesionados.

Bahia

David Duarte, Danilo Fernandes, Cauly e Vitor Jacaré estão no departamento médico.

