Grêmio x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (27), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após sair na frente na semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio recebe o neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), na Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Atlético-GO DATA Domingo, 27 de dezembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Felipe Alan Costa (MG)

Quarto árbitro: Anderson da Silva (RS)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistentes VAR: Marco Aurelio Augusto (MG ) e Esdras Mariano de Lima (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio deixa de lado a semifinal da Copa do / Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo pelos canaus SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais da , o Grêmio deve entrar em campo com um time reserva já pensando no duelo decisivo no meio da semana.

O técnico Renato Gaúcho deverá escalar Vanderson entre os titulares, além de Luiz Fernandes e Pinares, que já atuaram na Copa do Brasil e não podem defender o Grêmio.

Parabéns ao grupo por toda a luta e entrega! Feliz pelo gol e vamos que vamos!! ⚽️🙏🇪🇪 @Gremio pic.twitter.com/CRqmc6wa3f — Diego Souza (@DiegoSouzaDS87) December 24, 2020

Já o Atlético-GO, com 34 pontos, vem de duas vitórias seguidas com o técnico Marcelo Cabo.

Para o duelo, William Maranhão retorna, enquanto Matheus Vargas e Rithely, reservas, ficam à disposição. Roberson ainda entra no lugar de Zé Roberto, suspenso.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Vanderson (Victor Ferraz), Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva e Darlan; Luiz Fernando (Alisson), Pinares e (Ferreira); Diego Churín.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Eder e Natanael (Nicolas); Willian Maranhão e Marlon Freitas; Wellington Rato, Chico e Ferrareis (Janderson); Roberson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 Grêmio 1 x 0 São Paulo Copa do Brasil 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Grêmio Copa do Brasil 30 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 19h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 Atlético-GO 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas