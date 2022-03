Grêmio aguarda resposta de Elkeson para a próxima semana

O Grêmio aguarda para os próximos dias a resposta do atacante Elkeson, de 32 anos, que estava atuando na China pelo Guangzhou Evergrande.

Elkeson está livre no mercado desde novembro do ano passado, quando acertou a sua rescisão de contrato com o clube chinês. Jogador formado no Vitória e com passagem marcante pelo Botafogo, o atacante estava no futebol da China desde 2013.

Com atuações destacadas o jogador acabou se naturalizando e com isto pode ser convocado para defender a seleção da China.

O Botafogo também demonstrou interesse na volta de Elkeson antes do processo de venda da SAF ser concluído, mas na época o salário pretendido pelo atacante acabou fugindo dos atuais padrões do clube carioca pré-John Textor.

A contratação de um centroavante será para repor a saída do argentino Churín, que está indo para o Atlético-GO após a final do Campeonato Gaúcho. Elkson vem para disputar posição com Diego Souza e Ricardinho, que estava emprestado ao Marítimo, de Portugal, e será reintegrado ao grupo na próxima terça-feira (05).

Além de um atacante, o Grêmio ainda busca a contratação de um lateral-esquerdo, um zagueiro e um jogador que atue como segundo homem de meio-campo.

O meia atacante Gabriel Teixeira, 20 anos, que pertence ao Fluminense, também está sendo contratado e vem por empréstimo até o final da temporada de 2022.