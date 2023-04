Grêmio x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e ABC se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), na Arena, em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro duelo por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com uma vantagem considerável, podendo empatar ou perder por até um gol de diferença, o Grêmio deve a campo nesta quinta com uma equipe alternativa. O técnico Renato Gaúcho confirmou que realizará mudanças visando os próximos compromissos. "Não quer dizer que o Grêmio esteja pensando que o jogo vai ser fácil, não, vai ser difícil, mas tenho um grupo e confio em todos. Jogador tem que estar preparado, não pode escolher partida. É chamado, tem que dar conta do recado. Posso poupar alguns jogadores, mas os outros vão para o banco, caso eu necessite", disse em entrevista coletiva.

Do outro lado, o ABC entra em campo precisando ganhar por três gols de diferença para ficar com a vaga, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. O Alvinegro, entretanto, não venceu as suas duas primeiras partidas na Série B, além de não ter balançado as redes.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello; Nathan, Cristaldo e Vina (Zinho); Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis e Léo Ceará; Welliton (Maycon Douglas), Fábio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

Grêmio

Reinaldo se recupera de uma entorse no joelho.

ABC

Júnior Todinho está lesionado.

Quando é?