Inter virou pesadelo do Milan na temporada, e 2023 já tem sabor de título

Se vai ou não ser campeã da Champions League, a certeza na Inter de Milão é o sabor especial que só vitórias em clássicos entregam

A garantia em uma temporada de futebol italiano é de ao menos dois encontros entre Milan e Internazionale, um dos maiores jogos possíveis, através da Série A. Pois a campanha 2022/23 teve o recorde de cinco Derbys della Madonnina e a superioridade dos Nerazzurri saltou aos olhos: quatro vitórias interistas contra apenas uma dos Rossoneri, 10 a 2 na soma dos placares e classificação da Inter de Milão, às custas de seu maior rival, para a grande final da Champions League.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Clássicos são eventos especiais, fogem da balança regular de comparações e movem graus mais intensos de emoção. Independentemente do que ainda vier a acontecer, torcedores da Inter já podem comemorar o sucesso de uma temporada histórica. Do outro lado, milanistas só lembrarão deste 2022/23 porque é impossível se esquecer de grandes traumas.

Os rubro-negros começaram a campanha sonhando alto, após a conquista do título italiano na empreitada anterior, mas o ano terminará não apenas sem troféus, uma dura realidade, mas com recorde de derrotas em uma única temporada para o maior rival. Um sonho transformado em pesadelo. A única vitória do Milan sobre a Inter foi logo no primeiro encontro: 3 a 2 pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

O lado preto e azul da história teve a revanche com a Supercopa Italiana, aquele troféu que não chega a ter um sabor tão grande de título a não ser quando é sobre um arquirrival. Ainda mais quando o placar mostra uma superioridade de 3 a 0. Depois, triunfo por 1 a 0 no segundo turno da Série A. Os três encontros domésticos acabaram servindo de aperitivo para o prato principal: mais um Derby della Madonnina inserido em um mata-mata de Champions League. E desta vez, ao contrário das duas ocasiões anteriores, deu Internazionale com 3 a 0 no agregado (gols de Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan na ida, Lautaro Martínez na volta).

Getty

(C)Getty Images

Se no Campeonato Italiano o Napoli não permitiu desafiantes ao título, a Inter de Milão ainda tem chance de levantar dois grandes troféus neste 2022/23. A equipe treinada por Simone Inzaghi é finalista da Coppa Italia, contra a Fiorentina, e flerta com o grande sonho de, pela quarta vez em sua história, ser a máxima campeã do continente – colocando um fim ao jejum de triunfos italianos na Champions League que existe desde que a mesma Inter, em 2010, levantou a Orelhuda. Mas ao ter se transformado no grande pesadelo de seu arquirrival, com direito a eliminação em semifinal de Champions League, o 2023 interista já carrega consigo um sabor de título. Independentemente do que vier a acontecer.