Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (9), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (9), em Goiânia, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Goiás entra em campo precisando vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. O Esmeraldino é o 17º colocado, com 17 pontos marcados, e terá ao menos uma alteração na equipe titular, já que Elvis deixou o clube.

Do outro lado, o Athletico-PR quer dar sequência à sua boa fase na temporada: são 14 jogos consecutivos sem perder (dez vitórias e quatro empates). Vice-líder do Brasileirão, o time soma 27 pontos, e pode ir a campo mais uma vez com uma equipe alternativa, já que tem decisão pela Copa do Brasil no meio da semana.

Prováveis escalações

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Dadá Belmonte (Luan Dias); Vinícius e Pedro Raul.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Erick, Hugo Moura e Vitor Bueno; Canobbio, Rômulo e Vitor Roque.

Desfalques da partida

Goiás:

Elvis: deixou o clube.

Athletico-PR:

FULANO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o Goiás nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,67 na vitória do Furacão, $ 3,07 no empate e $ 2,72 caso o Esmeraldino vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,41 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,77 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,83, ou ímpar, pagando-se $1,98.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Goiás x Athletico-PR DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro, Goiânia - GO HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Manis (SP) e Rodrigo Correa (RJ)

Quarto árbitro: Breno Souza (GO)

VAR: Jose Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 0 Goiás Brasileiro 3 de julho de 2022 Goiás 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 26 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Atlético-GO Copa do Brasil 13 de julho de 2022 19h (de Brasília) Juventude x Goiás Brasileiro 17 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Libertad 1 x 1 Athletico-PR Copa Libertadores 5 de julho de 2022 Palmeiras 0 x 2 Atheltico-PR Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas