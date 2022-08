GOAL Social Superstars - Flamengo é finalista em prêmio das redes sociais; vote no seu preferido

Um reconhecimento aos melhores posts dos clubes que chamaram à atenção nas redes sociais nas últimas semanas

O futebol deixou de ser só o que acontece nos dias de jogo. Atualmente, o torcedor busca conteúdo do esporte a todo momento; quer acessá-lo no bolso, nas telas, nos ouvidos. E os clubes de futebol sabem bem disso, melhorando e muito a qualidade geral do conteúdo postado nas suas contas nas redes sociais. Seja com posts ousados, socialmente relevantes, divertidos, inteligentes, eles estão sempre ligados nas tendências do momento.

Nossa equipe de jornalistas e criadores de redes sociais ao redor do mundo está constantemente compartilhando estes clubes em nossas contas, destacando o que de melhor é produzido pela comunicação digital do futebol de Brasil a Berlim, de Birmingham a Brisbane.

O GOAL Social Superstars 2022 é um reconhecimento aos posts destes clubes que mais deram o que falar, seja no TikTok, Instagram, Twitter, Facebook e mais. Aqueles que compartilhamos com amigos, família – e agora com vocês, fãs da GOAL.

A cada mês, uma lista de cinco candidatos será colocada para votação. O escolhido deste grupo irá, então, concorrer ao primeiro lugar geral ao final do ano. Aqui estão os cinco primeiros candidatos...

FLAMENGO EMBALA EM STRANGER THINGS PARA ANUNCIAR VIDAL

Quem não acompanhou e discutiu Stranger Things nas últimas semanas? A Netflix lançou recentemente a nova temporada de uma de suas séries de maior sucesso, com novos demônios, mistérios e muita nostalgia dos anos 80.

Mas coube ao Flamengo aproveitar a tendência de um jeito bem criativo, usando a melhor simbologia do 'Mundo Invertido' para anunciar a contratação de Arturo Vidal, uma de seus maiores reforços dos últimos tempos.

POR QUE A GENTE CURTIU

Os memes que misturam cultura com o futebol estão constantemente nos conteúdos que compartilhamos com amigos, colegas e familiares, mas ver um clube de futebol fazer isso tão bem é raro. Os cariocas capricharam no roteiro para brincar com as realidades paralelas da série de sucesso da Netflix.

Ao invés da canção de Kate Bush que quebrou recordes nas plataformas de música, o Mengão usou seu próprio hino. Ao invés de Max ou Dustin, é Vidal que é visto com o uniforme de seu novo time, surgindo de um relógio antigo (por quê? Não sabemos explicar).

É bizarro, um pouco clichê, mas é mil vezes melhor que um vídeo e um aperto de mãos no CT do clube. Mais disso, por favor!

Watford e o 'lado bom' de ser rebaixado

Deixar a Championship e subir à Premier League na temporada seguinte é um enorme desafio. Ser promovido da segundona e sofrer semana a semana com times mais fortes na elite, pior ainda.

Ser rebaixado? É o pior. Mas o Watford preferiu se aproveitou da fama de ser um time 'ioiô' - sempre subindo e descendo de divisão - para bombar num vídeo de TikTok bem oportuno.

POR QUE A GENTE CURTIU

Ismaila Sarr, o craque do time, aparece sendo consolado com a legenda 'sendo rebaixado', e uma carinha triste ao lado. É a emoção pura, e você está ali, sofrendo com os jogadores e a torcida.

Mas espera! Sempre tem o lado bom das coisas: a imagem logo corta para Sarr dançando diante de um fundo verde, com a legenda 'ganhando mais jogos na próxima temporada', e uma carinha feliz. O trunfo? Todas as emoções que o futebol proporciona estão ali, resumidas em 10 segundos, sem falar na breve legenda de '*tomara' no finalzinho. Rir de si mesmo também é rir.

No Vélez, estrela chama estrela

A contratação de Diego Godín, em junho, foi uma tacada de mestre para o time de Liniers, em Buenos Aires. Mas fechar um acordo é uma coisa, mandar bem no anúncio oficial é outra completamente diferente.

É aí que entra Bizarrap, uma das maiores estrelas da música no continente e, claro, um grande torcedor do Vélez.

O vídeo tem o músico trabalhando em uma de suas novas músicas no seu estúdio, até que a batida é interrompida por uma ligação anunciando a chegada do zagueiro. "Tá vindo? Confirmado? Uh, que loucura!"

POR QUE A GENTE CURTIU

Depois de vencer a Libertadores em 1994, o Vélez se tornou campeão do Mundo ao bater o histórico Milan de Fabio Capello no Japão, naquele mesmo ano.

Desde então, o Fortín teve relativo sucesso nos gramados, mas nunca chegou a se igualar aos gigantes Boca e River, por exemplo, dentro e fora do país. Ter um torcedor famoso como Bizarrap, mostrando a cara para o anúncio de uma das maiores contratações de sua história recente, é um feito e tanto.

É descontraído, leve, divertido, um jeito simples – mas inteligente – de mexer com as convenções do esporte.

A Roma põe seu alcance global por uma causa nobre

Já faz alguns anos que a Roma aproveita seus principais anúncios, como reforços, para também jogar luz e conscientizar os seguidores sobre crianças e jovens desaparecidos ao redor do mundo. Quando Paulo Dybala foi contratado, o anúncio deixou bem claro o contraste entre o jogador, sorrindo com seu novo uniforme, e os rostos de crianças desaparecidas na direita. Uma mensagem muito forte, sem dúvidas.

POR QUE A GENTE CURTIU

A Roma mudou completamente a maneira de anunciar seus reforços graças a Paul Rogers, seu Chefe de Estratégia, que implementou a campanha de Crianças Desaparecidas ainda em 2019. Desde então, o clube da Serie A ajudou a localizar 12 crianças através da iniciativa, algo que foi comemorado pelo atacante Eldor Shomurodov: "É difícil pôr em palavras a felicidade de ter contribuído, de alguma forma, com que uma dessas crianças tenha sido encontrada", disse, depois que o vídeo anunciando sua chegada ajudou a encontrar uma menina polonesa.

A campanha da Roma mostra como o futebol tem, de fato, uma força genuína para mudar vidas.

O Al-Ittihad experimenta o futurismo

De cara, observamos tigres em 3D rondando o que parece ser um palácio fortemente protegido perto das Grandes Pirâmides. Em seguida, um choque de futuro, com televisores modernos parecem mostrar lances de futebol assistidos por algum faraó.

Uma música eletrônica, então, leva à frase "ISSO É O FUTURO", onde um jogador é apresentado à frente de um estádio lotado. Pode até soar estranho, mas o anúncio do Al-Ittihad para a chegada do meio-campista Tarek Hamed vai causar em você alguma reação – nem que seja de estranheza e alguma confusão.

POR QUE A GENTE CURTIU

É difícil ver clubes de futebol usando animações no modo geral e, quando é algo tão psicodélico e estranho como esse post do Al-Ittihad, é fácil que ele se destaque na multidão.

A animação é bizarra, misturando o que parece ser um jogo saído do Nintendo 64 com as artes dos hieróglifos, com uma trilha sonora que causa ansiedade, empolgação, e até vontade de dançar.

Hamed jogou mais de 200 partidas pelo Zamalek até sua chegada ao Al-Ittihad, e o fato de ser anunciado como faraó é um jeito e tanto de ser recebido por seu novo clube.