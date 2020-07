Vasco x Madureira: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes buscam a classificação para a fase final da Taça Rio nesta quinta-feira (2); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando sobreviver na disputa do , o recebe o nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da .

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x Madureira DATA Quinta-feira, 2 de julho de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, a partir das 20h (de Brasília). Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de mais de três meses afastado dos gramados, o Vasco voltou a campo com a estreia do técnico Ramon e apresentou um bom futebol ao vencer o Macaé por 3 a 1 no último domingo (28).

Assim como o Madureira, o Vasco entra em campo buscando também a classificação para a próxima fase do estadual. Para avançar, precisa vencer e torcer para o Volta Redonda perder para o Resende, enquanto os visitantes, na terceira posição, com seis, também precisam dos três pontos e torcer para o Voltaço triunfar.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Raul) e Bruno César; Benítez (Vinicius), Talles Magno e Cano.

Provável escalação do Madureira:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 2 Campeonato Carioca 15 de março de 2020 Vasco 3 x 1 Macaé Campeonato Carioca 28 de junho de 2020

