Ganso encanta torcida do Fluminense. Agora vai?

Paulo Henrique Ganso despertou emoções antagônicas por onde passou no futebol brasileiro. É aquele tipo de jogador que é capaz tanto de irritar o torcedor, aparecendo estar completamente desligado de alguns jogos, quanto de encantar pela exímia habilidade que tem quando a bola está em contato com sua chuteira. Foi assim no Santos, no São Paulo... e tem sido a tônica de sua vida como jogador do Fluminense.

Ganso chegou ao Tricolor das Laranjeiras em 2019, recebe um dos maiores salários do elenco e sua passagem até aqui é marcada por irregularidade e algumas lesões. Mas se já recebeu vaias da torcida tricolor, o camisa 10 também mexe com os torcedores do Flu pela enorme habilidade que apresenta em alguns momentos de alguns jogos.

A exibição na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Carioca de 2022, foi um destes momentos em que Ganso encantou, distribuiu o jogo e decidiu. Foram dele as duas assistências para os gols de Cano (de calcanhar) e Nonato (em cobrança de escanteio) em uma das melhores exibições também do Fluminense neste início de temporada.

Em meio aos reforços que chegaram nas Laranjeiras em 2022, um dos principais assuntos que cercaram o clube e as escolhas do técnico Abel Braga foi justamente Paulo Henrique Ganso.

Adotado novamente pelos tricolores, o meio-campista começa o ano como um “queridinho” da torcida. Contra o Audax, no início do Campeonato Carioca, Abel Braga chegou a ser vaiado e chamado de “burro” por não ter colocado o camisa 10 em campo apesar da vitória. A sua justificativa foi a intensidade alta do jogo, deixando em aberto um dos problemas que fazem com que Ganso não consiga atingir, com regularidade, os ótimos níveis apresentados em seu início de carreira no Santos. De fato, a falta de intensidade é um dos inimigos do camisa 10.

Segundo números levantados junto à Opta Sports, referentes ao Brasileirão (pelo caráter regular da competição) desde a chegada de PH Ganso ao Fluminense, o meia possui médias defensivas consideravelmente abaixo dos demais meio-campistas que defenderam os tricolores. A criação de oportunidades com a bola rolando (1.68 por 90 minutos) só ficou abaixo da de Juan Cazares (1.96) na média. Ou seja, a principal questão envolvendo a titularidade de Ganso é o que ele pode oferecer ao time também sem a bola, um fator cada vez mais importante para meias no futebol de alto rendimento. E sem a bola, Ganso pouco contribui e muitas vezes a equipe sente esta diferença.

De qualquer forma, quando está com a esfera Ganso mostra que ainda pode ser mágico. Ainda que em poucos momentos.

Lucas Merçon/Fluminense

A vitória contra o Vasco foi a primeira ocasião em que o camisa 10 deu duas assistências em um único jogo pelo Fluminense. Mas até aí é possível ver o traço de sua irregularidade: ele já igualou suas melhores temporadas em número de passes pra gol no clube carioca. Em 2020 e 2021 também foram duas assistências. Do seu total de seis passes para gol no Flu, quatro foram no modesto estadual (os outros dois foram no Brasileirão). Há uma nítida queda dependendo da dificuldade da competição.

Seja pela idade mais avançada ou pelo ritmo aumentado do futebol atual, dificilmente Ganso voltará a ser tão decisivo quanto nos seus primeiros momentos no Santos. Mas se conseguir ser mais regular em suas boas atuações, é possível imaginar que possa contribuir bastante. A pergunta que fica no ar é: em meio a este encanto que ele gera nos torcedores do Fluminense, Paulo Henrique Ganso conseguirá, enfim, engrenar? Enquanto a dúvida persiste, o jogador curte o bom momento sem tirar os pés do chão.

“Só tenho a agradecer todo esse carinho. Estou me sentindo muito bem, muito feliz. A equipe vem muito bem também, quem está entrando nos jogos está se superando, aproveitando as oportunidades e mantendo o nível muito elevado, o que faz com que nosso grupo seja muito forte em todas as competições”, afirmou em declarações publicadas no site oficial do clube.

O próximo desafio do Fluminense é contra o Millonarios, pelo segundo jogo da pré-Libertadores.