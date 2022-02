Do que o Fluminense precisa para avançar na pré-Libertadores?

O Fluminense estreou na Libertadores 2022 com vitória sobre o Millonarios, da Colômbia, no jogo de ida da segunda fase classificatória da pré-Libertadores. Com gols de David Braz e Germán Cano – além de uma defesa de pênalti feita por Fábio – a equipe treinada por Abel Braga triunfou por 2 a 1 e agora tem a vantagem para o duelo de volta.

Como a Libertadores agora não conta mais com a regra do “gol qualificado”, que dá peso diferente para os gols marcados pela equipe visitante, o Fluminense só tem a vantagem do empate para se classificar para a terceira fase de classificação para a fase de grupos da Libertadores – a última antes de garantir ou não sua vaga na fase de grupos da competição.

A partida de volta está marcada para 1º de março, terça-feira, no estádio de São Januário. Caso o Fluminense seja derrotado em casa pelo Millonarios por um gol de diferença, a definição da vaga irá para os pênaltis. Se os colombianos vencerem por dois gols de diferença avançam.

O vencedor de Fluminense x Millonarios enfrenta quem levar a melhor entre Atlético Nacional e Olímpia.