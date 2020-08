Fluminense x Vasco: quem ganhou mais o Clássico dos Gigantes?

Com mais de 360 duelos na história, rivais cariocas se enfrentam mais uma vez neste sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro

e são gigantes do futebol brasileiro: não a toa, protagonizam o Clássico dos Gigantes, com tantas histórias, grandes jogadores em campo, além de partidas fantásticas nos gramados do Maracanã e São Januário.

Neste sábado (29), escreverão mais um capítulo dessa rivalidade em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão. O Fluminense, que vem de classificação de virada na Copa do Brasil , tenta continuar com a boa fase diante do Vasco e seu "Ramonismo".

Desta forma, a Goal preparou um raio-x completo do Clássico dos Gigantes!

Clássico dos Gigantes: quem venceu mais na história?



(Foto: Getty Images)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 369 vezes, com 147 vitórias do Vasco contra 117 do Fluminense, além de 105 empates. O Cruz-Maltino já balançou as redes 545 vezes, enquanto o Tricolor comemorou 500 tentos.

Clássico dos Gigantes: quem ganhou mais pelo Carioca?



(Foto: Getty Images)

São 222 jogos entre as duas equipes na história somente pelo , com 80 vitórias do Vasco , 78 do e 64 empates. Contando também as partidas dos anos em que a foi realizada separadamente do primeiro turno do Carioca, este número vai para 232 partidas, com 84 triunfos do Cruz-Maltino, 83 do Tricolor e 65 empates.

Se resolvermos considerar outros torneios estaduais, então - como o Torneio Municipal e a Copa Rio -, vamos para 262 jogos, com 101 vitórias do Vasco, 89 do Fluminense e 72 empates.

Clássico dos Gigantes: quem ganhou mais pelo Brasileirão?



(Foto: Getty Images)

Levando em conta apenas os jogos pelo Brasileirão, temos 58 partidas e o resultado que prevalece é o empate : 22. Ainda aconteceram 21 triunfos do Vasco e 15 do Fluminense.

Se contarmos competições como a Taça de Prata e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, são 62 jogos, com 24 empates, 22 vitórias do Cruz-Maltino e 16 do Tricolor.

Clássico dos Gigantes: retrospecto recente



(Foto: Getty Images)

E o Vasco está fazendo valer sua vantagem na estatística geral, quando o assunto é retrospecto recente: nos últimos dez confrontos, são seis vitórias do Cruz-Maltino, enquanto o Fluminense venceu apenas um jogo, exatamente o último confronto entre as equipes, no Campeonato Carioca deste ano. Ainda aconteceram três empates no período.