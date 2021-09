Galvão Bueno se revolta por confusão em Brasil x Argentina: "Vergonha mundial"

Agentes da Anvisa e da Polícia Federal invadiram o gramado para impedir que Lo Celso, Romero, Martínez e Buendía, que infringiram leis brasileiras

Antes o início do jogo entre Brasil e Argentina neste domingo (5), Galvão Bueno criticou o caso dos quatro jogadores argentinos que não cumpriram quarentena ao chegar em solo brasileiro. De acordo com a Portaria Interministerial nº 655, de 2021, a determinação é a proibição da entrada de qualquer pessoa que tenha passado nos últimos 14 dias por Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia. Lo Celso, Romero, Martínez e Buendía estiveram na Inglaterra neste período e não poderiam circular em território brasileiro sem quarentena.

"Porque o jogador argentino pode vir da Inglaterra sem quarentena e a CBF e o Governo Brasileiro, irresponsavelmente, permitem que eles joguem e não tenham cumprido essa quarentena?", exclamou Galvão Bueno, narrador da TV Globo, antes do início da partida.

Aos 3 minutos de jogo do primeiro tempo, agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram no gramado da Neo Química Arena e o clássico foi paralisado. A intenção do agentes era retirar os quatro jogadores de campo (Martínez, Romero e Lo Celso começaram como titular, Buendía não ficou nem no banco) e encaminhá-los ao aeroporto de Guarulhos, onde aguadariam pelo embarque da delegação argentina após o jogo contra o Brasil.

"Se as determinações de saúde fossem cumpridas, se as regras estabelecidas fossem cumpridas nada disso estaria acontecendo. Volto a repetir: o que está acontecendo em campo é uma vergonha mundial. Nós estamos apresentando uma vergonha para o mundo inteiro", disse Galvão Bueno na transmissão, indignado com a situação.

"A argentina não podia entrar com jogadores que não cumpriram a lei. Eu queria saber quem é da CBF interferiu nesse assunto? Quem? Essas pessoas têm que ter seus nomes tornados públicos pra que isso não acontecesse, uma vergonha no futebol mundial. É um dos maiores clássicos do mundo", adicionou o narrador.

Em entrevista à TV Globo, Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa listou as infrações dos argentinos em território brasileiro: os jogadores mentiram (disseram que não passaram pelo Reino Unido), não ficaram isolados (mesmo no hotel) e entraram em campo na Neo Química Arena.

Antes da partida, um acordo entre Governo, CBF, Fifa e Conmebol permitiu que os quatro atletas fossem de ônibus ao estádio, e, com isso, a partida foi iniciada. No entanto, o duelo foi interrompido após apenas três minutos de bola rolando.