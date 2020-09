Gabriel Sara ganha apelido e mostra personalidade após desencantar no São Paulo

Aposta de Fernando Diniz, meia tricolor foi o destaque no empate por 2 a 2 contra o Santos na Vila Belmiro

Revelação do , o meia Gabriel Sara foi bancado como titular por Fernando Diniz nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não vinha aproveitando as chances (no meio de semana contra o Red Bull , por exemplo, foi substituído logo no intervalo). Mas o cenário mudou neste sábado.

Ao ter uma boa atuação e marcar os dois gols do empate por 2 a 2 com o , na Vila Belmiro, o jogador de 21 anos enfim transformou as críticas da torcida em elogios. A ponto de ter virado Gabriel "Salah" nas redes sociais, uma referência ao artilheiro do e do que havia marcado três gols mais cedo.

Intervalo de jogo na Vila Belmiro.

Santos 1x2 São Paulo



Dois gols de Gabriel Salah. pic.twitter.com/qfj8HY9MlZ — ArquibancadaTricolor (@arqtricolor) September 12, 2020

A dúvida aqui: é Mohammed Sara ou Gabriel Salah? — Lance Tricolor (@lancetricolor) September 12, 2020

Já que funcionou ontem, quantos gols vcs acham que Gabriel Salah vai marca contra o River? — 𝒞𝓇𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶🇾🇪 (@Cristina727272) September 13, 2020

GABRIEL SALAH!



AH NÃO!



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Pam Irônica 🇾🇪 (@pamspfc1) September 12, 2020

Mais do que mostrar que merece uma vaga entre os onze do Tricolor com a exibição na Vila, Sara também mostrou personalidade. Em entrevista ao Premiere na saída de campo, o jovem não adotou um tom de desabafo para rebater a desconfiança. Pelo contrário.

"As críticas são do esporte. Em clube grande sempre vão ter críticas, mas também vai ter apoio. Tenho que saber lidar bem com isso. Os gols não são uma resposta (às críticas), é meu trabalho. Sentir, a gente sente um pouco, mas temos que seguir em frente", afirmou.

O discurso mais veemente ficou com Diniz, que já vinha defendendo o comandado nas últimas entrevistas coletivas - afirmando que ele tem qualidade e precisava de confiança. Para o treinador, Sara sofreu um "massacre".

"Todo mundo querendo massacrar o moleque como se fosse um jogador pequeno, menor, e o treinador um idiota colocando para jogar. Não é nada disso e não é porque ele fez os dois gols. É porque ele é bom, se não fosse não estaria jogando", afirmou o técnico na Vila Belmiro.