Salah e estreia recheada de gols na Premier League: Liverpool mantém cartilha

O egípcio marcou três vezes na emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Leeds United, na primeira rodada

O não teve vida fácil em sua estreia na edição 2020-21 da Premier League, neste sábado (12), contra o tradicionalíssimo United. O duelo entre os atuais campeões da primeira e segunda divisão esteve à altura de toda a expectativa criada, especialmente pela forma como Jurgen Klopp e Marcelo “El Loco” Bielsa, os respectivos treinadores, enxergam o futebol e exercem seus trabalhos. A vitória por 4 a 3 dos Reds só foi garantida nos minutos finais, com Mohamed Salah convertendo pênalti cometido pelo estreante Rodrigo, maior contratação na história da equipe de West Yorkshire, sobre Fabinho.

Salah, aliás, foi o grande nome individual da estreia dos atuais campeões. Apesar do corte de cabelo diferente em relação ao que o consagrou nos últimos anos, o egípcio mostrou que segue o mesmo: dentre os quatro tentos anotados pelos Reds sobre o Leeds, três foram de sua autoria. O primeiro, também de pênalti, e o terceiro – para desempatar pela primeira vez o duelo, que até aquele momento estava com o placar em 2 a 2.

Mohamed Salah calou os críticos, que colocavam muitas dúvidas sobre o seu potencial especialmente pelo alto preço pago pelo Liverpool, em 2017, para contar com seus serviços, logo em sua primeira temporada em Anfield. E embora não tenha conseguido igualar a marca individual de 44 gols daquela campanha de estreia, fincou de vez seu nome entre os principais craques da atualidade. Foi importantíssimo desde então para o clube, que em 2019 foi campeão da e recentemente acabou com o jejum de 30 anos sem títulos de Campeonato Inglês.

E desde a primeira temporada de Salah com os Reds, ele e o Liverpool seguem uma cartilha nos jogos de estreia na Premier League: o egípcio sempre balança as redes e o time não economiza nos gols marcados. Melhor ainda, não conhece o gosto da derrota nestas primeiras rodadas desde a chegada do egípcio.

Na temporada 2017-18, Salah fez o terceiro gol no empate por 3 a 3 contra o ; em 2018-19, abriu a contagem nos 4 a 0 sobre o e na última campanha estufou as redes do na goleada por 4 a 1.

Em toda a história do gigante de Anfield Road, nunca um jogador marcou gols em todas as quatro primeiras jornadas de Premier League da qual foi parte. Uma curiosidade feliz para o time de Jurgen Klopp e para quem torce pelos Reds. Mohamed Salah já tem o seu lugar garantido na história gloriosa do Liverpool, mas pode fazer ainda mais. E provou isso, mais uma vez, logo em uma primeira rodada.

“Algumas vezes foi muito difícil de jogar, especialmente aqui em Anfield sem os torcedores. Eles (Leeds) pressionaram bem e tiveram uma intensidade muito alta. Nós fizemos um bom jogo. Não deveríamos ter sofrido três gols, mas no geral fizemos um bom trabalho. O time deles é bem difícil de se enfrentar e reagiram bem, marcaram três gols na gente, então precisamos seguir evoluindo”, disse à Sky Sports após o 4 a 3.