Futebol comenta conflito entre Rússia e Ucrânia, e brasileiros pedem ajuda

Ordenado por Vladimir Putin, o exército russo invadiu a nação ucraniana nesta última quarta-feira (23) e iniciou forte conflito entre os dois países. Bombas foram lançadas, e ao longo de quase todo território da Ucrânia, os residentes puderam notar as explosões pelos sons e estragos causados.

Envolvidos no confronto, personalidades do futebol ficaram no meio do combate e sem saída da Ucrânia, devido ao fechamento de fronteiras e aeroportos do território. O ucraniano Zinchenko, atleta do Manchester City, foi um dos profissionais que mais chamou atenção, após realizar ofensas contra Vladimir Putin em sua história do Instagram. O post, como confirmou o jogador, foi derrubado pela própria plataforma pouco tempo depois.

Demonstrando apoio à Ucrânia, publicou na plataforma uma imagem do mapa do país e um texto, onde relata que "não pode ficar de fora sem dar sua opinião":

"Todo o mundo civilizado está preocupado com a situação do meu país. Não posso ficar de fora e tentar transmitir minha opinião. Na foto - meu país. O país onde nasci e cresci. Um país cujas cores defendo no cenário esportivo internacional. Um país que tentamos glorificar e desenvolver. Um país cujas fronteiras devem permanecer invioláveis. Meu país pertence aos ucranianos e ninguém jamais poderá se apropriar dele. Não vamos desistir! Glória à Ucrânia".

Assim como Zinchenko, o ídolo ucraniano Shevchenko, considerado um dos maiores jogadores da história do país, fez duas publicações em suas redes sociais, também pedindo apoio mundial e paz para o conflito. No último deles, há o seguinte texto:

"Nas primeiras horas uma guerra em grande escala foi iniciada pela Rússia. Meu povo e minha família estão sob ataque. A Ucrânia e sua população querem paz e integridade territorial. Por favor, peço que apoiem nosso país e chamem o governo russo para parar com sua agressão e violação do direito internacional. Queremos apenas paz. Guerra não é a resposta."

Diversos jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia apareceram juntos em vídeo pedindo ajuda governamental para que pudessem sair do país com suas famílias. O porta-voz na filmagem é Marlon, ex-Fluminense e atleta do Shakhtar Donetsk, assim como Pedrinho e David Neres, por exemplo, que também aparecem ao lado do zagueiro.

O embaixador do Brasil em Kiev, Norton Rapesta, relatou à BBC News Brasil que irá ajudar aos brasileiros na Ucrânia, incluindo os atletas: "Nós vamos evacuar os brasileiros. Jogadores de futebol. Todo mundo".

No futebol russo, o zagueiro ucraniano Yaroslav Rakitskiy, do Zenit, publicou em seu Instagram um pedido de fim ao conflito: "Eu sou ucraniano! Paz! Pare a Guerra! #PaznaUcrânia #StopWar". O volante Dmytro Ivanisenya, também natural da Ucrânia e atleta do Krylya Sovetov, da Rússia, publicou em seu stories uma imagem com as cores de seu país e um emoji de mãos juntas, como sinal de clamar pela paz.