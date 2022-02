Quais jogadores brasileiros atuam no futebol da Ucrânia?

Na noite desta última quarta-feira (23), o exército russo inavdiu a Ucrânia por ordem do presidente Vladimir Putin. Bombas foram ouvidas ao longo do território ucraniano, e muitos residentes já comentam sobre a situação nas redes sociais, incluindo jogadores de futebol.

Atletas como Shevchenko, ídolo ucraniano do futebol, e Zinchenko, lateral do Manchester City, transmitiram mensagens de apoio ao seu país em suas redes sociais. Além deles, jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia também comentaram sobre o assunto.

O ex-Corinthians Pedrinho, atualmente no Shakhtar, por exemplo, compartilhou em seu Instagram um vídeo de diversos atletas brasileiros que atuam no país lado a lado, junto de suas esposas e filhos, onde Marlon, ex-Fluminense e porta-voz entre os jogadores, pede auxílio para que possam sair da Ucrânia, já que as fronteiras e espaço aéreo se encontram fechados no momento.

No vídeo, outros jogadores como David Neres e Júnior Moraes também aparecem. A esposa de um dos atletas ainda cita que se sentem "abandonados", com a necessidade de saírem de suas casas para hospedagem em hotel devido à situação.

Algum tempo após o vídeo dos atletas ser divulgado nesta quinta, o embaixador do Brasil em Kiev, Norton Rapesta, relatou em entrevista à BBC News Brasil: "Nós vamos evacuar os brasileiros. Jogadores de futebol. Todo mundo".

Mais artigos abaixo

Atualmente, diversos atletas brasileiros atuam no país. A seguir, veja os jogadores do Brasil que se encontram, hoje, no futebol ucraniano:

Shakhtar Donetsk: Marlon (ZAG), Vinícius Tobias (LAT), Vitão (ZAG), Dodô (LAT), Ismaily (LAT), Maycon (MEI), Tetê (ATA), Marcos Antônio (MEI), Alan Patrick (MEI), Pedrinho (ATA), Fernando (ATA), Júnior Moraes (ATA)* e David Neres (ATA);

Marlon (ZAG), Vinícius Tobias (LAT), Vitão (ZAG), Dodô (LAT), Ismaily (LAT), Maycon (MEI), Tetê (ATA), Marcos Antônio (MEI), Alan Patrick (MEI), Pedrinho (ATA), Fernando (ATA), Júnior Moraes (ATA)* e David Neres (ATA); Dynamo Kiev: Vitinho (ATA);

Vitinho (ATA); Inhulets Petrove: William (ZAG);

William (ZAG); Vorskla: Lucas Rangel (ZAG);

Lucas Rangel (ZAG); Chornomorets: Wanderson (VOL);

Wanderson (VOL); Kolos Kovalivka: Diego Carioca (ATA) e Renan Oliveira (ATA);

Diego Carioca (ATA) e Renan Oliveira (ATA); Rukh Vynnyky: Edson (VOL) e Talles Brenner (ATA);

Edson (VOL) e Talles Brenner (ATA); Dnipro: Busanello (LAT), Felipe Pires (ATA) e Bill (ATA);

Metalist: Fabinho (MEI), Marlyson (ATA) e Derek (ATA);

Fabinho (MEI), Marlyson (ATA) e Derek (ATA); Zorya Lugansk: Juninho (LAT), Cristian (ATA) e Guilherme (ATA);

*Júnior Moraes é jogador do Shakhtar e ex-Santos, nascido no Brasil e naturalizado ucraniano.

O que diz o Governo do Brasil?

Na manhã desta quinta-feira, o portal oficial do Governo Brasileiro publicou uma nota no que diz respeito a situação na Ucrânia e seu posicionamento:

"Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias."